Betrunkener rammt parkende Autos

Gegen parkende Autos stieß am Sonntag in Ehingen ein 41-Jähriger. Der 41-Jährige fuhr gegen 4.30 Uhr in der Straße „Am Hohen Baum“. Er kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte mit seinem Renault dort zwei geparkte Autos.

Blutprobe abgegeben

Nach dem Unfall verständigte er die Polizei. Die rückte an und nahm den Unfall auf. Dabei rochen die Polizisten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.