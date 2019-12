Betrunkene Autofahrerin rammt Garage

Hohen Schaden hat am Donnerstag eine Frau nach einem Unfall in Ehingen hinterlassen.

Nach Angaben der Polizei habe ein Zeuge aus dem Wittumweg gegen 22.10 Uhr einen Knall gehört. Danach habe er aus dem Fenster geschaut und eine Frau gesehen, die von einer Garage wegfahren wollte. Er ging nach unten und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei auf.

Die Polizisten merkten sofort, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Das bestätigte ein Test, weshalb die 31-Jährige eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Nach ersten Schätzungen der Polizei (Telefon 07391/5880) beträgt der Schaden am Opel etwa 1500 Euro und der an der Garage rund 10 000 Euro.

Ein weiterer Unfall hatte sich in Ehingen bereits am Donnerstagmorgen ereignet. Gegen 6.30 Uhr hatte ein Rollerfahrer in der Berkacher Straße ein geparktes Auto übersehen. Der 44-Jährige fuhr gegen den Opel und stürzte.

Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07392/96300) schätzt den Sachschaden am Roller auf 1000 Euro und am Auto auf 5000 Euro.