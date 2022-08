Betrüger versuchen es über das Telefon

Fast wäre am Montag das Geld einer Frau aus Ehingen weg gewesen. Die Seniorin erhielt am Montag Nachrichten auf ihr Handy. Angeblich meldete sich darin ihr Sohn. Sein Mobiltelefon sei bei der Reparatur, deshalb schreibe er ihr unter einer neuen Handynummer, so die erlogene Geschichte.

Betrag überwiesen

Die Betrüger baten um die Überweisung von vierstelligen Beträgen. Einen Betrag überwies die Frau, in dem Glauben, das Geld gehe an ihren Sohn. Ein zweiter Betrag wurde wegen Richtlinien der Bank abgelehnt. Als die Überweisende deshalb mit ihrer Bank Kontakt aufnahm, flog der Schwindel auf. Das bereits überwiesene Geld holte die Bank zum Glück schnell genug wieder zurück, so dass der Frau kein finanzieller Schaden entstand.