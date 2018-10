Betriebe aus der Region zeigen ihre Vielfalt

Sichtlich stolz hat Organisator Ewald Fröhlich sein 26. Ehinger Special eröffnet, eine Plattform für Betriebe aus der Region, um schnell und direkt mit ihren Kunden zusammenzukommen. „Vor Ort zeigen wir, was wir können, es ist ein Wert an sich, dass wir hier Firmen haben, die ihre Produkte zeigen“, sagte Bürgermeister Sebastian Wolf bei der Eröffnung zu den 30 Ausstellern.

Er sagte aber auch, dass die Stadt die nötigen Rahmenbedingungen schaffen muss, so dass sich die Betriebe hier wohlfühlen können und für Arbeitskräfte attraktiv sind.

Ein erster Hingucker war gleich die Reinigungsanlage für Solarmodule von Sailer Energy. Vom Boden aus kann die 17 Meter hohe Bürste bedient werden. Karsten Schultz erklärte, „nur ein sauberes Modul liefert die volle Energieleistung, wenn die Sonne mal nicht so strahlend scheint. Nur an einem sauberen Modul kann man Defekte erkennen. Die Anlage ist auch zu mieten“.

Einen richtigen kleinen Wald hatte Alex Rothenbacher für die nachhaltige Stadt Ehingen aufgebaut. Der ausgestopfte Dachs hatte es besonders den Kindern wie Jannik und Tim angetan. Der Maschinenring Biberach-Ehingen hat auch eine Fahrschule für alle Klassen, das besondere daran ist der Fahrsimulator, mit dem Fahrschüler erstmal im Schonraum unterwegs sind und der die Angst vor der ersten richtigen Fahrstunde nimmt. Bürgermeister Wolf probierte ihn mit viel Freude aus.

Malermeister Michael Traub zeigte neben Kalkputz, der Pilz und Schimmel hemmt, und Lehmputz, der die Feuchtigkeit im Zimmer reguliert, höchst interessante großblumige Tapeten. Ein echter Hingucker bei ihm waren aber auch die Schieferbeschichtungen fürs Bad und im Außenbereich.

„Eine neue Pumpe in der Heizung braucht 80 Prozent weniger Strom als die alte, kostet mit Einbau rund 400 Euro und das ist förderungsfähig“, erklärte Roland Mäschle bei der Ehinger Energie Besucher Peter Seibl. Omas Küchenherd im modernen Look gab es im Ofenstüble heute mit Ceranfeld, wo früher Eisenringe die Hitze regulierten, der aber nach wie vor mit Holz befeuert wird. Bloß muss der Aschenkasten nur einmal im Monat geleert werden, nicht mehr täglich. Das Prachtstück wird gern auch in Neubauten installiert, erzählten Franz-Josef Blumenthal und Stefan Haas einer Besucherin. Installateur Marc Gröber ist regelmäßig beim Ehinger Special dabei, diesmal hatte er Entkalkungsanlangen für Ein- und Mehrfamilienhäuser mitgebracht, die heute im Neubau Standard sind, aber auch nachgerüstet werden können.

„Man sitzt wie daheim auf der Couch“, lachten Wolf und Karl-Heinz Dicknöther auf dem klein zusammenklappbaren Sofa bei Auto- und Motorradteile Kuhn. Der passende Tisch und die Sessel haben ebenfalls Wohnzimmerkomfort und passen in jedes Campingfahrzeug. Den Fahrradständer, den Kuhn auch dabei hatte, kann ein Kind an die Anhängerkupplung einhängen.

Das Bett aus Zirbeholz von Schreinermeister Karl Gobs aus Munderkingen lud zu einem kleinen Schläfchen ein. Eine Art Sprungfeder aus Zirbeholz senkt die Herzfrequenz und löst Verspannungen, erklärte Gobs einem Besucher. Würziger Kaffeeduft im Eingangsbereich kam von den Tischkaffeemaschinen die Ludwig Mannes von der Firma ACT für Gewerbebetriebe liefert. 20 bis 180 Becher Kaffee kostenfrei, gegen Chip oder Münze oder mit App liefert so eine Maschine, die fest an die Wasserleitung angeschlossen ist.

Die Verkehrswacht wirbt ebenfalls mit einem Fahrsimulator mit Schwerpunkt für spezielles Sicherheitstraining für Fahranfänger und Senioren. Beim Gewinnspiel der Schwäbischen Zeitung musste die Anzahl der Luftballons auf einem Plakat erraten werden. Gewinne waren Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Halle in Biberach.

„Wir müssen uns mit unseren Ausstellungen im Frühjahr und im Herbst gegen die Großen wie die Oberschwabenschau wehren. Mir lacht das Herz, wenn ich sehe, was in der Lindenhalle und der Stadt los ist. Das Angebot überall wird gut angenommen. Ich bin sehr zufrieden und finde es toll, dass der Handwerker, der einen Haufen Arbeit hat. sich hier präsentiert“, betonte Special-Organisator Ewald Fröhlich am Sonntagabend.