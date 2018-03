Betrüger muss fünf Monate in Haft

Ein mehrfach einschlägig vorbestrafter Betrüger ist am Dienstag am Amtsgericht Ehingen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden. Vor einem Jahr hatte er einer heute 80-Jährigen aus dem Raum Munderkingen ein Zeitschriften-Abonnement verkauft. Kurze Zeit später kam er wieder und erzählte ihr, er könne eine neue Arbeitsstelle antreten, brauche dafür aber eine Bohrmaschine, die er sich nicht leisten könne. Seine Mutter würde ihm das nötige Geld schicken, das dauere aber einen Tag zu lang. Die verwitwete Rentnerin wollte ihm helfen und lieh ihm 300 Euro in bar. Bis heute hat sie keinen Cent davon zurückbekommen.

„Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch und gesundheitlich auch nicht mehr auf der Höhe“, sagt die 80-Jährige. Sie habe den 54-Jährigen hereingebeten, als er ein zweites Mal gekommen war. „Es gab eine Vertrauensbasis, wie haben geschwätzt.“ Beim Gehen habe der Mann zu ihr gesagt: „Wenn ich Sie wäre, hätte ich mir das Geld nicht gegeben.“ Sie habe sich nichts dabei gedacht, erklärt sie. Als sie nichts mehr von ihm hörte, habe sie versucht, ihn anzurufen. „Er ist nie rangegangen.“

Ihre Enkel hätten gleich gelacht, als sie von der Sache erfahren haben. „Mann“, ärgert sich die 80-Jährige noch heute. „Ich habe mich geschämt.“ Sie habe doch nur helfen wollen. Anderen Leuten hätte sie auch schon Geld geliehen.

„Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen“, sagt der Angeklagte. Er sei spielsüchtig und habe das Geld verspielt. „Das hätten Sie mir ja sagen können, dann hätte ich Ihnen ja nichts gegeben“, antwortet die 80-Jährige.

Richter Wolfgang Lampa spricht von Glück, dass es nur 300 Euro waren, um die die Rentnerin betrogen wurde. Der Angeklagte ist sechzehnfach vorbestraft, vor allem wegen Betruges und Urkundenfälschung. Ähnliche Geschichten wie der 80-Jährigen, hat er schon vielen Anderen erzählt, um an Geld zu kommen. Kontakte hat er meist als Zeitschriftenwerber geknüpft. Teilweise hat er den ersten Geldbetrag, den er von seinen Opfern erhalten hat, zurückgezahlt, um Vertrauen zu schaffen. Einmal hat er sogar die Scheckkarte mit Geheimnummer eines Opfers ausgehändigt bekommen.

Der Richter erklärte, dem Angeklagten sei es nicht schwergefallen, gute Verhältnisse zu seinen Opfern aufzubauen, was das Grundkapital eines Betrügers sei. Der mehrfach Vorbestrafte, der sich schon seit Jahren auf betrügerische Weise durchs Leben schlage und der zurzeit schon in Haft sitzt, habe günstige Prognosen vor diversen Gerichten immer wieder vorgetäuscht. „Jetzt ist eine Bewährung einfach nicht mehr drin“, machte er dem 54-Jährigen klar.

Senioren können schwer Nein sagen

Anrufe von falschen Polizisten, Gewinnversprechen, der Enkeltrick – „mittlerweile werden alle Spielarten gleich oft angewendet“, sagt Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Betrugsfälle an der Haustür – der falsche Handwerker etwa, der sich Zutritt zur Wohnung verschafft – seien hingegen relativ selten und würden weniger häufig vorkommen als früher, so Jürgens. In der Regel würden Betrüger erst einmal ein Gespräch am Telefon führen, auch um zu klären, ob Geld da ist. Schockanrufe, bei denen Senioren unter Druck gesetzt werden, kämen zur Zeit häufiger vor: Die Betrüger teilen am Telefon mit, ein Verwandter liege im Krankenhaus, und es müsse schnell Geld überwiesen werden. Oder ein Verwandter habe einen Unfall verursacht und man müsse schnell ein Bußgeld zahlen, sonst drohe ihm das Gefängnis.

Senioren seien häufig leichtgläubiger und häufig allein – dann seien sie froh, wenn sie jemanden zum Reden hätten. „Außerdem hatten sie eine ganz andere Art von Erziehung, die es sehr schwer macht, Nein zu sagen“, erklärt Jürgens. Viele Senioren würden niemanden ungerechtfertigt vor den Kopf stoßen wollen und gingen erst einmal davon aus, es mit keinem Betrüger zu tun zu haben. „Die Betrüger machen es aber auch sehr geschickt“, sagt Jürgens. Sie würden sich auskennen, wie man die Senioren in ein Gespräch verwickelt und sie unter Druck setzt. Jürgens rät: „An der Tür nicht aufmachen.“ Man könne über die Sprechanlage oder über das Fenster kommunizieren. Informationen, die man erhält, sollte man überprüfen und nachhaken. Wichtig sei es dabei, eigene Telefonnummern von Polizei, Verwandten oder Krankenhaus zu verwenden, sich keine geben zu lassen. Und auch Gewinnversprechen solle man kritisch hinterfragen.