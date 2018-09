Besucher strömen zur Schmiechtalschule

Einen Riesenandrang beim Tag der offenen Tür in der Schmiechtalschule gibt es immer, doch so groß wie diesmal war er noch nie. „Nach einer Dreiviertelstunde waren Braten und Spätzle schon ausverkauft, Maultaschen eine halbe Stunde später, obwohl wir die gleichen Mengen bestellt haben wie im Vorjahr“ sagte Jürgen Joos vom Förderverein, er hatte die ersten beiden Stunden die Bons für Essen und Getränke verkauft, lange Schlangen bildeten sich an seiner Kasse.

Der neue Schulleiter Christian Walter freute sich riesig über das große Interesse an seiner Schule, waren doch schon zur Mittagszeit alle verfügbaren Sitzmöglichkeiten vergeben. Für viele Ehinger ist es einfach Ehrensache am Tag der offenen Tür ihre Verbundenheit mit der Schule zu zeigen. So kam Oberbürgermeister Alexander Baumann mit Frau ebenso vorbei wie der Schulleiter der gewerblichen Berufsschule Jochen Münz mit Familie, Pfarrerin Margot Lenz hatte sogar ihren Hund mitgebracht.

113 Kinder und Jugendliche besuchen die Schmiechtalschule in 16 Klassen. Neun Schüler sind ausgelagert in Schulen in Laichingen und Ulm, drei werden zu Hause beschult. Ganz neu ist der kürzlich eingeweihte Neubau für die Hauptstufe. In der Regel gehen sechs bis maximal acht Schüler in eine Klasse und werden von zwei Lehrern betreut. Im Klassenzimmer der Klasse 11/12 zeigen Uhren an, wann die Schule beginnt, wann Pause und wann die Schule aus ist. Auf Bildertafeln sehen die Schüler, wer für welches Amt wie Tafelwischen zuständig ist. Ein Sofa ist zum Kuscheln und zum Ausruhen zwischendurch gedacht, das Rollbett ist für Rollstuhlfahrer, die von Zeit zu Zeit umgelagert werden müssen. Neu ist ein Differenzierungsraum, erklärte Walter auf einem Rundgang, wo sich der Lehrer besonders intensiv einem einzelnen Schüler widmen kann.

Im Klassenzimmer der 2/3 werden beim Tag der offenen Tür Buttons gepresst, in einem anderen Raum Papier geschöpft. Im Basalraum dürfen Besucher das riesige Wasserbett ausprobieren, auf dem man Musik mit dem Körper spüren kann.

In den Lichtsäulen kann man die Vibration des Wassers spüren. „Im Basalraum werden grundlegende Sinne wie Sehen, Hören, Riechen und der Gleichgewichtssinn angesprochen“ erklärte Esther Göring, die für Frühförderung und Inklusion zuständig ist. Die Glasfasernudeln sind zum Kruschteln der Kinder bestimmt. Der Basalraum kann auch zum Schwarzbildraum umgestaltet werden. Schwarzbildspielzeug ist besonders für die Kinder mit Sehschäden fördernd.

„Ein Teil des Erlöses vom Tag der offenen Tür ist für den Soccer-Court bestimmt“, erklärte Walter. Zu einem kleinen Fußballturnier haben sich dort Mannschaften befreundeter Schulen wie der Gustav-Werner-Schule mit der Fußballmannschaft der Schmiechtalschule beim Kicken gemessen.

Klaus Romer trainiert die Kicker der Schmeichtalschule in einer Fußball AG seit fünf Jahren. Sehr professionell sahen sie in ihrem blauweißen Dress aus und geben alles im Spiel gegen das Team „Bananenflanke Ulm“.