Besondere Ehrung für 50 Jahre als Stadtrat

Bei der Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg in Heidelberg, am vergangenen Freitag, wurde Stadtrat Heinz Wiese für seine 50-jährige Gremientätigkeit geehrt. Seine Verdienste wurden mit der Verleihung des Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-Württemberg in Gold mit Lorbeerkranz und Brillant sowie einer Urkunde gewürdigt.

Starke Kommunen

Starke Kommunen stärken die örtliche Gemeinschaft und darüber hinaus das ganze Land. Dazu braucht es Frauen und Männer, die sich für die Sache ihrer Stadt oder Gemeinde mit Herz und Verstand kontinuierlich engagieren und damit große Verantwortung für ihre Heimatkommune übernehmen. Im Dezember 1971 hat Heinz Wiese zum ersten Mal an einer Gemeinderatssitzung der Stadt Ehingen teilgenommen. Ein halbes Jahrhundert später ist Heinz Wiese immer noch Ehinger Stadtrat. In unzähligen Sitzungsstunden hat er über das Wohl der Stadt beraten und beschlossen.

Ehrenamtlicher Stellvertreter

Heinz Wiese war jahrelang ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Stimmenkönig bei drei Kommunalwahlen. Unerreicht sind seine 11 030 Stimmen bei der Wahl zum Ehinger Gemeinderat im Jahr 1994. Niemand vor oder nach ihm hat diese Stimmenanzahl erreicht. Dies zeigt vor allem, wie sehr er in seiner Heimatstadt verwurzelt ist und die Bürgerinnen und Bürger seinen Einsatz und sein Engagement für Ehingen schätzen. Die vielfachen Wiederwahlen bezeugen das große und bleibende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für das Wirken von Heinz Wiese. Einsatz und Engagement brachte Heinz Wiese aber nicht nur auf kommunaler Ebene. In zwei Wahlperioden vertrat er die Interessen der Region und der Stadt Ehingen im Berliner Bundestag.

„Heinz Wiese setzt sich für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ein, seine jahrzehntelangen Verdienste und Leistungen in 50 Jahren Mitarbeit in kommunalen Gremien fordern Respekt, Anerkennung und Dank,“ so Oberbürgermeister Alexander Baumann.