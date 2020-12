Besondere Auszeichnung für die Liebherr-Kantine

Die Betriebsgastronomie der Liebherr-Werk Ehingen GmbH hat eine besondere Auszeichnung für die überwiegende Verwendung regionaler Produkte erhalten. Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, überreichte dem Unternehmen am 2. Dezember zwei Löwen.

Regionale Produkte

Die Förderung regionaler Produkte aus Baden-Württemberg unter dem Motto „Schmeck den Süden“ (SdS) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Baden-Württemberg und des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Seit 2018 werden Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung, die überwiegend regionale Produkte einsetzen, mit einem oder zwei Löwen ausgezeichnet. Liebherr in Ehingen ist inzwischen der 45ste Betrieb, der einen Preis erhalten hat.

Zwei Löwen

Staatssekretärin Gurr-Hirsch konnte an Karl Hänle, Leiter der Betriebsgastronomie und Küchenchef Tom Haumesser gleich zwei Löwen übergeben. „Regio steht beim Thema Qualität und Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus. Es ist beeindruckend, wie das bei Liebherr in Ehingen umgesetzt wird. Die Betriebsgastronomie steht hier an der Spitze, so wie das gesamte Unternehmen“, so Gurr-Hirsch. Zwei Löwen erhalten Betriebe, die zwei Aktionstage mit Produkten aus der Region anbieten. Bei einem solchen Tag pro Woche wird ein Löwe vergeben. Die Einhaltung der Kriterien wird einmal pro Jahr durch die MBW (Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH) überprüft.

Volle Unterstützung

Karl Hänle erklärt: „Die Verwendung hochwertiger Produkte, die nicht durch halb Europa gefahren werden, war uns schon seit Langem wichtig. Deshalb setzen wir wo immer möglich auf regionale Anbieter. Das ist gut für die Gesundheit der Beschäftigten und gut für die Umwelt. Wir danken auch unserer Geschäftsleitung, die uns hier voll unterstützt.“

In der Eröffnungsphase

Die Preisverleihung fand im neuen Betriebsrestaurant statt, das sich aktuell in der Eröffnungsphase befindet. Die bisherige Kantine wurde in den vergangenen Monaten nach dem neusten Stand der Technik umgebaut. Dabei lag der Fokus des Planungsteams nicht nur auf optimierter Lüftung und Klimatisierung, sondern auch auf moderner Optik und Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen.