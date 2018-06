Besitzer gesucht: Wem gehört diese Schildkröte?

In der Biberacher Straße in Ehingen ist am vergangenen Samstag eine Schildkröte aufgefunden worden. Es handelt sich um eine chinesische Dreikielschildkröte mit ungefähr 520 Gramm Gewicht und einer Panzerlänge von 16 Zentimeter.

Die Schildkröte befindet sich in einem guten gesundheitlichen Zustand, teilt die Stadt mit. Sie wurde vorübergehend in Pflege aufgenommen. Wer die Schildkröte vermisst oder wer sie eventuell vorläufig oder auch auf Dauer in Pflege nehmen möchte, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro, Telefon 07391/503336 melden.