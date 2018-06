Berufsschüler erhalten Abschlusszeugnis

An der Gewerblichen Schule Ehingen haben 335 Berufsschüler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. 59 von ihnen erhielten eine Belobigung, 33 einen Buchpreis. Die besten Schüler wurden für ihre herausragenden Leistungen sogar vom Landrat ausgezeichnet.

Die Ausbildung in vielen Berufen wird immer anspruchsvoller. Bernd Lamparter, Abteilungsleiter des Elektro- und Elektronikbereichs der Berufsschule der Gewerblichen Schule Ehingen, ist beeindruckt: Die meisten Auszubildenden seien hoch motiviert. Mechatroniker oder Elektrotechniker würden in ihrem Tätigkeitsspektrum ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Er verweist als Beispiel auf die neuen Technologien im Zusammenhang mit Industrie 4.0, deren Dimensionen allenfalls erst in Umrissen abschätzbar seien.

Wachsender Anteil verfügt über Hochschulreife

Das Anspruchsniveau ist hoch, was sich unter anderem daran ablesen lässt, dass ein wachsender Teil der Auszubildenden über die Fachhochschul- oder allgemeine Hochschulreife verfügen. Das gilt auch für Johannes Stark, der die Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Zwick Roell in Einsingen absolviert hat. Er durfte sich wie Achim Hausmann und Philipp Goldstein über die Traumnote 1,2 in der schriftlichen Abschlussprüfung freuen.

Eigentlich hätte Johannes Stark gleich studieren können. „Gut genug waren meine Abiturnoten, doch ich hatte Lust, endlich mal etwas Praktisches zu machen“, stellt er nüchtern fest. Als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen wurde dem Trio der Prüfungsbesten jeweils eine Urkunde des Landrats des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, samt Büchergutschein überreicht. Ob er viel Zeit zum Lesen haben wird? Möglicherweise erst mal nicht: Im September beginnt nämlich seine militärische Ausbildung bei den Gebirgsjägern im oberbayerischen Mittenwald.

33 Ehinger Schüler wurden mit einem Buchpreis prämiert

Auch viele andere Schüler trumpften mit beachtlichen Leistungen auf. Insgesamt wurden 33 mit Buchpreisen prämiert, 59 belobigt. Im Schnitt wurde ein Notenschnitt von 2,5 erzielt. In den nächsten Wochen finden die praktischen Prüfungen statt. Erst nach deren Bestehen ist die Ausbildung abgeschlossen.

„Bei aller verständlichen Freude über das nahende Ende der Ausbildungszeit, sollte nicht vergessen werden, dass auch danach das Lernen nicht aufhört“, betont Lamparter. Die berufliche Qualifikation müsse aktualisiert, das fachliche und überfachliche Know-how ständig erweitert und aktualisiert werden. Dabei könne die Gewerbliche Schule Ehingen behilflich sein, etwa mit ihren vielen Angeboten zur Weiterqualifikation zum Meister und Techniker oder zum Erwerb der Fachhochschulreife über das einjährige Berufskolleg.