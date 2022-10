Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Ehingen-Pfarrei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende des 1. und 2. Oktobers fand seit zwei Jahren endlich wieder ein „BF-Tag“ der Jugendfeuerwehr statt.

Die Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren konnten ihr gesammeltes Wissen bei insgesamt acht, in der Pfarrei stattfindenden, Übungseinsätzen mit dem neu umgebauten Löschfahrzeug der Abteilung Kirchbierlingen, teilweise auch vor Zuschauern, auf die Probe stellen.

Zwischen den Alarmierungen standen unter anderem Unterrichteinheiten für die Abzeichen der Jugendflammen Stufe 1 bis 3, spielerische und sportliche Aktivitäten, sowie eine kleine Einführung in die Erste-Hilfe, auf dem Programm.

Die Jugendfeuerwehrmitglieder trafen sich am Samstag pünktlich um 8 Uhr zum Dienstbeginn am Feuerwehrhaus in Kirchbierlingen.

Nach dem Aufbau der Schlafräume und einem stärkenden Frühstück ging es mit einer Sporteinheit weiter, die schnell durch den ersten Einsatz – einer Tierrettung für die jüngeren Mitglieder – unterbrochen wurde.

Die Älteren mussten nicht lange auf den nächsten Einsatz warten und wurden kurz darauf aufgrund einer eingeklemmten Person alarmiert.

Dem Mittagessen, und zwei darauffolgenden Alarmierungen, folgte ein gemeinsamer Einsatz der zwei Gruppen in Berg, bei dem eine Rauchentwicklung und vermisste Personen in einer Maschinenhalle gemeldet wurden.

Während des Abendessens wurde die gesamte Truppe erneut alarmiert und zu einem nächtlichen Silobrand in Schaiblishausen gerufen.

Nach ein wenig Freizeit und einem Filmabend stand die Nachtruhe an, die rasch durch ein „Grillfeuer außer Kontrolle“ in Sontheim nach hinten verschoben wurde.

Als letzten Einsatz wurden die Älteren am Sonntagmorgen um 5:30 Uhr zu einer Personensuche alarmiert.

Anschließend wurden die Schlafräume aufgeräumt und die Fahrzeuge geschrubbt.

Nach dem Dienstschluss um 8 Uhr gab es noch ein deftiges Frühstück, welches, wie alle Mahlzeiten, freundlicherweise von Jennifer Jerg, Regina Sommer und Emilia Gutting organisiert und hergerichtet wurde.

Ein besonderes Dankeschön spricht die Jugendfeuerwehr den Helfern der Aktion, sowie den Betreuern und insbesondere dem Jugendgruppenleiter Martin Betz aus.

Sollten wir Interesse an der Jugendfeuerwehr geweckt haben, kann gerne unter 017697633849 Kontakt zu uns aufgenommen oder unser Instagram Account jf.pfarrei besucht werden.