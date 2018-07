Bernd Lamparter erreicht in Hamburg als erster SVS-Triathlet das Ziel

Beim Ironman in Hamburg sind bei insgesamt 2122 Teilnehmern für den SV Sulmetingen auch drei Triathleten aus dem Raum Ehingen/Laupheim gestartet. Die sonst übliche Schwimmstrecke von 3,8 Kilometern wurde gestrichen, nachdem in der Alster eine starke Vermehrung von giftigen Blaualgen festgestellt worden war.

Statt Schwimmen zu Beginn des Wettkampfs gab es einen Auftaktlauf von sechs Kilometern, bevor es dann auf die 180 Kilometer lange Radstrecke ging und anschließend auf die 42,2 Kilometer lange Laufstrecke. Bei hochsommerlichen Temperaturen kam Bernd Lamparter als erster SVS-Triathlet ins Ziel und belegte mit einer Zeit von 9:30 Stunden den 56. Platz in der Altersklassenwertung M45. Sein Vereinskollege Ralf Hildebrand kam noch knapp unter zehn Stunden auf Platz elf in der Altersklasse M55 mit 9:59 Stunden ins Ziel.

Als dritter SVS-Triathlet kam Hans-Jürgen Divo trotz einer Radpanne mit 11:08 Stunden ins Ziel und wurde auf Platz 169 der Altersklasse M50 gewertet. Divo hatte bei Kilometer 89 einen Platten am hinteren Laufrad und verlor zudem bei einer Kopfsteinpflasterpassage seine am Sattel befestigte Werkzeugtasche und somit den Ersatzschlauch. Glücklicherweise war in der Nähe ein Radpoint, bei dem Divo Ersatzmaterial bekam und dann sein Rad reparierte. Dadurch ging aber wertvolle Zeit verloren, aber ankommen war letztlich sein Ziel.

Am Samstag, 4. August, werden mehrere SVS-Triathleten beim Ravensburger Triathlon teilnehmen, bei dem auch die baden-württembergischen Meisterschaften auf der Sprintdistanz ausgetragen werden.