Bergmesse auf dem Ofterschwanger Horn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal im Jahr gibt es in der katholischen Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt eine Bergmesse mit Pfarrer Harald Gehrig. So machten sich Wanderinnen und Wanderer auf zum Ofterschwanger Horn. Während der Messe sorgte das wunderbare Wetter für einen schönen Blick in die Allgäuer Bergwelt. Danach ging es zur verdienten Einkehr in die Weltcuphütte. Während einige die Tour verlängerten und ein weiteres Ziel im Auge hatten, wanderten die anderen wieder hinab ins Tal und freuten sich über einen schönen Bergtag.