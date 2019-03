Berger Mädchen dominieren – Berger Frauen spielen unentschieden

Die Tischtennis-Mädchen U18 des SC Berg haben am Wochenende das Landesliga-Spitzenspiel für sich entschieden. Sie brachten Tabellenführer Neukirch eine deutliche Niederlage bei. Die Damen I des SC Berg spielten in der Verbandsklasse gegen Untergröningen II zu Hause unentschieden.

Herren Bezirksliga: Nach dem deutlichen Sieg in der Vorrunde haben die Öpfinger Herren in Gögglingen einen Punkt geholt. Nur ein Doppel ging durch Köhler/Hirschle an die Gäste. Die SG gewann dann noch sieben Einzel durch Michael Kleck und Tobias Kamm (je 2), Thomas Köhler, Daniel Hirschle und Linus Kohler. Der TTC Ehingen war am vergangenen Wochenende spielfrei.

Herren Bezirksklasse 2: Der VfL Munderkingen enttäuschte und muss nach der 6:9-Niederlage beim Tabellenvorletzten TSV Laichingen um den Verblieb in der Liga bangen. Daniel Pallasdies/Rebeka Dani gewannen zunächst ein Doppel für den VfL. Zudem gingen fünf Einzel durch Michael Koch, Daniel Pallasdies, Harald Corvace, Rebeka Dani und Roland Gründig an die Gäste.

Beim 8:8 gegen Beimerstetten geriet der SC Berg schon in den Doppeln mit 1:2 in Rückstand. Nur Thomas Maier/Michael Maute gewannen und sicherten im Schlussdoppel noch das Remis. Berg lag zwischenzeitlich bereits mit 2:6 im Rückstand. Thomas Maier und Julian Geyer (je 2), Michael Maute und Thomas Schmidt gewannen sechs Einzel.

Durch einen Sieg in Dornstadt ist der SC Bach inzwischen auf Rang sieben vorgerückt.. Ein Doppel ging durch Harald Enderle/Can Quan an Bach. Jeweils zwei Einzel sicherten sich Harald Enderle, Bernhardt Häufele und Can Quan. Den Rest besorgten Ralf Rameiser und Markus Rueß.

Herren Kreisliga A2: Wie erwartet gewann die SG Griesingen das Derby beim TSV Erbach II. Zwei Doppel gingen durch Julian Kasper/Tim Günther und Gerold Günther/Raphael Brunner an die Gäste. Dazu kamen sieben Einzelsiege für die Gäste durch Gerold Günther (2), Julian Kasper, Alfred Bausenhart, Raphael Brunner, Hans Oed und Tim Günther. Für Erbach II punkteten das Doppel Max Mößlang/Jürgen Steininger, in den Einzeln holten Max Mößlang (2) und Jürgen Steininger weitere Punkte. Beim 1:9 als Gast von Herrlingen IV gewann nur Jochen Pflug für den SC Berg II ein Einzel.

Herren Kreisliga B2: Die SpVgg Obermarchtal ist in dieser Saison weiterhin ohne Sieg, sie verlor am Wochenende gegen den Tabellenfünften SG Öpfingen III. Der TTC Ehingen II hatte gegen den VfB Ulm das Nachsehen, während der Tabellenzweite SV Unterstadion beim Tabellenvierten in Wiblingen gewann.

Herren Kreisliga C2: Für die TSG Rottenacker II gab es eine deutliche 1:9-Niederlage bei Tabellenführer Ermingen II. Den einzigen Punkt für die Gäste holte Jan Wölfle mit einem Fünfsatzsieg im Einzel.

Herren Kreisklasse 2: Wie schon in der Vorrunde gewann der TSV Schelklingen gegen Blaubeuren III deutlich.

Damen Verbandsklasse: Der SC Berg I nutzte seinen Heimvorteil nicht und spielte nur 7:7 gegen Untergröningen II. Jasmin Stocker/Nadine Wollinsky gewannen ihr Doppel in fünf Sätzen, die beiden anderen Doppel gingen verloren. Jana Hoffmann, Lydia Moll und Nadine Wollinsky entschieden jeweils zwei Einzel zu Gunsten des Tabellenführers (17:7 Punkte), der nun ebenso viele Minuspunkte aufweist wie der Tabellenzweite Betzingen II (13:7), der zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Damen Landesklasse 7: Vorgezogen wurde das Spiel des SC Berg II gegen den SSV Ulm 46. Die Gastgeberinnen verbuchten nur durch Kerstin Silz zwei Einzelsiege, die weiteren Einzel und die Doppel entschied das Team aus Ulm für sich.

Mädchen U18 Landesliga 4: Einen guten Tag erwischten die Mädchen des SC Berg. Sie brachten dem Tabellenführer die erste Niederlage bei. Zunächst gewannen die Doppel Jana Hoffmann/Lea Scheuing und Anna Scheuing/Endlichhofer. Vier Einzel sicherten sich Jana Hoffmann (2), Lea Scheuing und Emelie Endlichhofer.