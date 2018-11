Berger Damen treffen auf Wangen

Aufsteiger Ehingen hat am Samstag Herrlingen III zu Gast. Wie die Ehinger hat auch der TSV Erbach gute Aussichten auf Punktezuwachs.

Herren Landesklasse 7. Im vorletzten Spiel der Vorrunde gastiert der TSV Erbach in Hofherrnweiler. Im Falle eines Sieges wäre das Erbacher Punktekonto positiv.

Herren Bezirksliga. In eigener Halle will Aufsteiger TTC Ehingen I zum zweiten Sieg der Saison kommen. Die Herrlinger Gäste haben nur einen Punkt mehr auf ihrem Konto, sodass die Ehinger im Falle eines Sieges den letzten Platz abgeben könnten.

Die TSF Ludwigsfeld gibt in Öpfingen die Visitenkarte ab. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende durch einen Sieg in Langenau überrascht. Daher müssen die Gastgeber mit vollem Ernst zur Sache gehen.

Herren Bezirksklasse 2. Die Herren des SC Berg haben einiges gutzumachen. Nach der überraschenden Niederlage in Laichingen streben sie am Sonntag sicher einen Heimsieg an. Die Munderkinger Herren wollen jedoch nicht den Punktelieferanten spielen.

Herren Kreisliga A 2. Der SC Berg II ist zweimal gefordert. Am Donnerstag ist er zu Gast bei Erbach II und am Samstag erwartet er den TSV Rißtissen. In beiden Spielen können sich die Berger etwas ausrechnen. Öpfingen II ist am Samstag gegen Erbach II Favorit.

Herren Kreisliga B 2. Mit einem vollen Programm beschließt die Kreisliga B die Vorrunde. Öpfingen III möchte noch einen Sieg vor der Winterpause. Trotz Heimvorteils kann sich Unterstadion gegen Wiblingen kaum etwas ausrechnen. Obermarchtal möchte nach einer bisher mageren Ausbeute am Samstag noch punkten. Beim VfB Ulm wird Ehingen II einen schweren Stand haben.

Damen Verbandsklasse. Nach längerer Pause sind die Berger Damen Gastgeber des TTC Wangen. Sie haben sicher einen Sieg eingeplant.

Damen Landesklasse 7. Die Berger Damen II wollen am Samstag ihr Punktekonto aufbessern. Gegen Un-terschneidheim haben sie gute Chancen dazu.

Damen Bezirksliga. Die Schelklinger Damen wollen als Gast von Ermingen II zwei Punkte einfahren.