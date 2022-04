Bergemer SV Ennahofen organisierte die Aufräumaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende März war es, wie jedes Frühjahr, wieder Zeit für die „Dorfputzete“ auf den Lutherischen Bergen, federführend organisiert vom BSV Ennahofen mit Unterstützung aller Jugendabteilungen der anderen Bergemer Vereine.

Auch dieses Jahr fanden sich wieder mehr als 40 freiwillige fleißige Helfer ein, um bei der 8. Müllsammelaktion auf den Lutherischen Bergen mit zu helfen. Bei herrlichstem Frühlingswetter machten sich mehr als zehn verschiedene Gruppen auf, um in den eingeteilten Gebieten die Umwelt von diversem Unrat zu befreien. Überall sah man die gelben und orangen Warnwesten der kleinen und großen Helfer und der Müllberg vor dem Sportheim wuchs unaufhörlich. Insgesamt kamen bei der Sammelaktion wieder 13 gefüllte blaue Säcke mit Müll, über 100 Glasflaschen, Metallschrott sowie ein Autoreifen mit Felge zusammen.

Insgesamt wurde an den Waldrändern und im Wald weniger Müll als in den vergangenen Jahren gefunden, was belegt, dass die Dorfputzete so langsam Wirkung zeigt. An den Straßenrändern war jedoch leider immer noch viel Unrat zu finden. So wurden im Griestal 35 Wodkaflaschen derselben Marke gefunden. Neben den vielen Glasflaschen waren es hauptsächlich weggeworfene Zigarettenschachteln, Fastfood Tüten, to-go Kaffeebecher, Einwegmasken und vom Wind verwehte Folien und Silofolie, die dieses Jahr aufgesammelt wurden.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten alle Beteiligten viel Spaß bei der gemeinsamen Aktion und mit einem gemeinsamen Vesper mit Leberkäswecken und kühlen Getränken vor dem Sportheim des BSV Ennahofen wurde die diesjährige Dorfputzete erfolgreich beendet. Ein Dank an alle fleißigen Helfer und sonstigen Unterstützer.