Bergbrauerei schenkt hopfengestopftes Ulrichsbier ein

Viermal im Jahr trifft sich in der Berg-Brauereiwirtschaft der Clubstammtisch. Rund 50 der 2000 Mitglieder fanden sich am Dienstagabend dazu ein und genossen das zum ersten Mal gebraute hopfengestopfte Ulrichsbier.

Frisch vom Fass genossen die an ihren schwarzen Polohemden erkenntlichen Mitglieder des Clubstammtisches im Saal der Brauereiwirtschaft die durch ihr Zutun ermöglichte neue Bierspezialität. Sie hatten Anfang September die Ernte von 400 an sie ausgegebenen Hopfenpflanzen eingebracht. In Tettnang wurden die abgelieferten Ranken gepflückt, getrocknet und gemahlen. Als Clubhopfen wurde die Frucht der Pflanzen aus der Familie der Hanfgewächse in der Bergbrauerei dem im Tank kalt reifenden Ulrichsbier beigegeben. Dieses erhielt durch die Kalthopfung sein Aroma. DieClubmitglieder waren die ersten, die in den Genuss des mit ihrer Hilfe hergestellten hopfengestopften Ulrichsbiers kamen. Als Mann vom Fach erläuterte ihnen Bierbrauer Benjamin Felka den Werdegang des in dieser Art zum allerersten Mal produzierten Bieres. „In Berg kamen Clubhopfen und Ulrichsbier zusammen“, beschrieb Benjamin Felka die Anreicherung des im Entstehen begriffenen Getränks. Acht Tage nach der Hauptgärung im Bottich wurde die Flüssigkeit in den Reifetank umgelagert und mit Hefe und Würze zum Gären gebracht. Die Nachgärung erfolgte bei einer von sechs Grad plus bis zu einem Grad minus abfallenden Temperatur. In begrenzter Menge ist das hopfengestopfte Ulrichsbier ab jetzt frisch vom Fass in der Brauereiwirtschaft zu haben.