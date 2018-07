An zwei Terminen will die Berg-Brauerei in Ehingen die alte Tradition des Stachelns wieder aufleben lassen. Eine typische Winterarbeit war früher das Kennzeichnen der Bierfässer und Arbeitsgeräte durch glühende Brennstempel.

Da es bei dieser Arbeit oft sehr kalt war, haben die Brauer und Küfer ihr Bier, das sie in den Pausen getrunken haben, mit Hilfe der glühenden Brandeisen gestaucht. Durch den kurzfristigen Hitzeschock beim Stacheln karamellisiert nochmals der Restzuckergehalt im Bier und gibt diesem eine ganz neue Geschmacksnote. Ein besonderer Trinkgenuss entsteht, wenn das kalte Bier beim Trinken durch den warmen Schaum rinnt. An zwei Terminen wird ein Bierbrauer aus Berg auf dem Weihnachtsmarkt im Feuerkorb die Brandeisen zum glühen bringen. Die Besucher können das gestachelte Bier an folgenden Terminen verkosten: Am Sonntag, 13. Dezember, um 14 Uhr, und am Dienstag, 15. Dezember, um 17 Uhr.