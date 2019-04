Bereit für den nächsten Schritt

Nach einer langen und strapaziösen Saison genießen die Basketball-Profis des Zweitligisten Team Ehingen Urspring derzeit ihre freien Tage. Das Ende kam für die Steeples mit dem Play-off-Aus nach drei Niederlagen gegen Heidelberg abrupt, doch es ändert nichts daran, dass der Verein gerade seine beste Saison seit einigen Jahren absolviert hat. Einen großen Anteil daran hatte Kevin Yebo, der 2017 aus der Regionalliga zum Team Ehingen Urspring gekommen war. Bei den Steeples entwickelte sich der 23-Jährige zu einem der besten deutschen Spieler der ProA, der längst das Interesse von Bundesligisten geweckt hat.

Die Entwicklung von Kevin Yebo ist umso erstaunlicher, weil der gebürtige Bonner erst als 16-Jähriger mit dem Basketball begann. „Vorher habe ich Fußball gespielt, weil meine Freunde es auch spielten“, sagt Yebo. Aufgrund seiner Größe – Yebo misst mehr als zwei Meter – überredete ein Lehrer den damals noch Jugendlichen zum Besuch der Basktball-AG an der Schule. Kevin Yebo erinnert sich, dass er mit verhaltener Begeisterung hingegangen sei – aber rasch richtig Spaß fand an dem Spiel. Später schloss er sich einem Verein an, allerdings nicht in seiner Heimatstadt Bonn („Das hat sich nicht ergeben“). Für kurze Zeit spielte er in der Leverkusener Jugend, sonst bei der SG Sechtem, die er 2015 in Richtung des Männer-Regionalligisten Limburg verließ. Von dort lockte Steeples-Trainer Domenik Reinboth das Basketballtalent nach Ehingen.

Aminu empfiehlt Ehingen Urspring

Kevin Yebo hatte auch andere Angebote, entschied sich aber für den Zweitligisten an der Donau. „Ich habe mir gedacht, dass ich in Ehingen gute Fortschritte machen kann“, sagt Yebo. Er sprach mit Joel Aminu, den er aus seiner Leverkusener Jugendzeit kannte und der von 2015 bis 2017 für Ehingen Urspring am Ball war. „Joel hat mir geraten, nach Ehingen zu wechseln. Der Verein ist bekannt dafür, dass er Spieler ausbildet.“ Für Yebo war es rückblickend „der richtige Schritt“ – obwohl seine erste Saison alles andere als einfach war.

Yebo war 2017/18 Teil einer Mannschaft, die von Anfang an vom Verletzungspech verfolgt war und in der es trotz einiger Nachverpflichtungen selten rund lief. In 30 Hauptrundenspielen kamen die Steeples auf gerade einmal acht Siege und wären als Tabellenvorletzter in die ProB abgestiegen – wenn sich nicht Köln freiwillig aus der ProA zurückgezogen hätte und Ehingen Urspring in der Tabelle nicht nachträglich auf einen Nichtabstiegsplatz gesetzt worden wäre.

Kevin Yebo war im Steeples-Team einer der wenigen Gewinner dieser verkorksten Saison, er kam im Schnitt auf fast elf Punkte und 7,4 Rebounds pro Spiel, einmal wählten ihn die Fans sogar zum Youngster des Monats. Obwohl Yebo, der sich mit seiner Athletik und spektakulären Aktionen schnell in die Herzen der Zuschauer spielte, abseits des Feldes ein zurückhaltender und freundlicher Zeitgenosse ist, dem jeder Rummel um seine Person unangenehm ist, freute er sich über die Anerkennung der Fans. „Cool, so eine Auszeichnung zu bekommen, da macht sich die harte Arbeit bezahlt.“

Kevin Yebo hatte im Frühjahr 2018 noch einen bis 2019 laufenden und für die ProA gültigen Vertrag mit den Steeples, ennoch dachte der junge Profi über einen Abschied nach. „Ich hatte überlegt, woanders hinzugehen“, sagt er. Trainer Reinboth riet ihm, zu bleiben. „Er hat mir gesagt, mir würde ein weiteres Jahr in der ProA guttun“, so Yebo. Er bereute es nicht, auch weil die Mannschaft ein anderes Gesicht und einen anderen Charakter erhielt; Reinboth verzichtete auf den klassischen Center, setzte mehr auf Tempo – „das kam mir entgegen“, sagt Yebo.

Viele Profis wurden im Sommer 2018 neu verpflichtet und verbesserten nach Worten Yebos nicht nur Spielverständnis, sondern auch die Harmonie innerhalb der der Gruppe. „Die Chemie im Team hat einfach gestimmt“, sagt Yebo. Die Spieler unternahmen auch abseits der Hallen einiges miteinander, „mehr als in der Saison davor“. Oft aber widmete man sich auch in der Freizeit dem Sport, ging ins Fitnessstudio, ohne dass die Trainer es angeordnet hatten. „Alles freiwillig.“

Frühe Zuversicht

Die Steeples 2018/19 waren ein junges Team, das viel erreichen wollte. Auch wenn Ehingen Urspring in Fachkreisen einmal mehr als Abstiegskandidat eingestuft worden war, ließ man sich nicht beirren. „Die meisten Spieler hatten die Play-offs als Ziel“, sagt Yebo. Und nicht erst, als sich diese Chance nach gutem Saisonverlauf allmählich abzeichnete. „Nach ein paar Testspielen hatten wir gespürt, dass wir es schaffen können.“ Letztlich erreichte die Mannschaft ihr Ziel – auch weil sie über weite Strecken der Saison von Verletzungen verschont geblieben war. Erst zum Ende der Hauptrunde fielen wichtige Spieler aus: Tim Hasbargen für den Rest der Saison sowie Seger Bonifant, der zwar in den Play-offs zurückkehrte, aber nicht richtig fit war. So endete die Meisterrunde für die nach Wochen in kleiner Besetzung erschöpfte Mannschaft im Viertelfinale nach drei verlorenen Spielen gegen Heidelberg. „Wir hätten gern ein paar Spiele gewonnen, aber wir dürfen stolz sein auf das, was wir erreicht haben“, so Yebo. „Man hat uns gesagt, es war die zweitbeste Saison in der Geschichte von Ehingen.“

Für Kevin Yebo selbst war die Saison ebenfalls ein Erfolg: Er war einer der effektivsten Spieler der ProA; mit im Schnitt mehr als 15 Punkten pro Spiel zählte er zu den zehn erfolgreichsten Korbschützen der Liga und war bester deutscher Werfer der ProA und auch bei den Rebounds (knapp zehn pro Partie) gehörte er zu den Besten. „Die erste Saison war zum Reinkommen, das zweite Jahr war einfacher, weil man wusste, was auf einen zukommt und wie man stehen muss.“ Er habe in den vergangenen Monaten viel dazugelernt, so Yebo.

Das Interesse, das der Rheinländer mit Wurzeln in der Elfenbeinküste schon in seinem ProA-Premierenjahr bei größeren Vereinen geweckt hatte, ist nicht kleiner geworden. Daher liegt Yebos Zukunft außerhalb Ehingens. „Ich fühle mich bereit für den nächsten Schritt“, sagt der 23-Jährige, dessen Ziel die Bundesliga ist. Er wolle „ein guter deutscher Erstliga-Spieler werden, vielleicht mal Nationalspieler“ und mit einem Verein auch in einem internationalen Wettbewerb spielen, so Yebo.

Sollte er seine ehrgeizigen Ziele eines Tages erreichen, wird Kevin Xebo nicht vergessen haben, dass er dafür beim Team Ehingen Urspring die Grundlagen gelegt hat.