Benefizkonzert für die Seenotrettung

Leinen los! – heißt es am Samstag, 9. April, ab 20 Uhr im Club Schilli in Ulm. Dort findet ein Benefizkonzert für die Seenotrettungsorganisation Sea Eye statt. Unterstützung erhält Sea Eye an Land auf der Bühne von Schöfisch&Ruess, Rampenbüro und pornophon und im Livestream: auf free fm. Der eingenommene Eintritt aus dem Benefizkonzert, geht zu 100 Prozent als Spende an Sea Eye e.V.. Die Bands verzichten zu Gunsten von Sea Eye auf ihre Gagen. Aufgrund der hohen Inzidenz gilt FFP2 Maskenpflicht, 2G und es wird ein tagesaktueller Schnelltest gefordert.