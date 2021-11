Beleuchtete Hofeinfahrten und Fenster in Ehingen: Das steckt dahinter

Die Lokale Agenda Ehingen lädt ein zum Abendspaziergang entlang von beleuchteten Fenstern, Haustüren oder Hofeinfahrten und zum nachbarschaftlichen Austausch bei Stockbrot und Getränken. Die Spaziergänge finden in drei Wohngebieten an drei Terminen statt: rund um den Wolfertpark am Samstag, 13. November, im Rosengarten am Sonntag, 14. November, und im Längenfeld am Samstag, 20. November. Beginn ist jeweils ab 17 Uhr.

Tage werden kürzer

Die Tage werden kürzer und das nasskalte Wetter verhindert oft auch das nachbarschaftliche Gespräch über den Gartenzaun oder auf dem Weg. Für manchen beginnt eine einsame Zeit. Deshalb möchte die Lokale Agenda im Rahmen des Projektes „Generationenstadt“ Gelegenheit zur Begegnung schaffen. Die Haus- und Wohnungsbesitzer werden gebeten, ein von der Straße aus gut sichtbares Fenster zu beleuchten, gerne auch zu schmücken und an diesem Abend den Rollladen nicht herunterzulassen.

Drei Treffpunkte

Spaziergänger können sich daran erfreuen und finden leicht den Weg zum Begegnungsort im Wohngebiet. Treffpunkte sind der Wolfertturm, der Spielplatz an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße und die Längenfeldschule. Eingeladen sind Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngebiete, aber auch Gäste aus anderen Stadtteilen. Für Stockbrot und ein wärmendes Getränk sorgt die Waldjugend Ehingen mit dem Waldpädagogen Alex Rothenbacher. Am Samstag, 13. November, gibt auch der Kinderchor Jimba Papaluschka mit Julia Dorn beim Begegnungsort am Wolfertturm eine Probe seines Könnens.

Wer als Bewohnerin und Bewohner mitmacht und „Lichtblicke“ bereitet, kann sich vorab melden und bekommt dafür ein kleines Dankeschön.

Ansprechpersonen sind Dr. Ursula von Helldorff, Telefon 07391/503-4611, Projekt Generationenstadt der Lokalen Agenda Ehingen und Benjamin Henn, Telefon 07391/76739410, QuartiersProjekt am Wenzelstein der Caritas Ulm-Alb-Donau.