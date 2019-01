Bekenntnis zu Ehingen Urspring

Zum zweiten Mal in der laufenden ProA-Saison ist eine Siegesserie der Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring nach vier Erfolgen gerissen. Anfang Dezember war es Spitzenreiter Chemnitz und diesmal der BBL-Absteiger Tübingen, der den fünften Sieg der Steeples in Folge verhinderte. Für die Tübinger, die bisher ihren Erwartungen hinterherliefen und in die Nähe der Abstiegszone abgerutscht waren, war das 94:87 gegen Ehingen Urspring ein wichtiger Erfolg.

Nach drei Niederlagen in Folge drohten die Play-offs für Tübingen außer Reichweite zu geraten. So aber bleiben die Chancen vor dem letzten Drittel der Hauptrunde intakt. Die Steeples dagegen verpassten nicht nur ihren fünften Sieg in Folge, sondern auch ihren insgesamt zwölften in dieser Saison, mit dem das Ziel Nichtabstieg so gut wie sicher gewesen wäre. Zwar hat sich durch die Niederlage in Tübingen am Abstand zur Abstiegszone nichts geändert, weil sowohl Schlusslicht Hanau als auch der Tabellenvorletzte Baunach am 20. Spieltag leer ausgingen. Dennoch: „Es hätte ein großer Schritt für uns sein können“, sagte Steeples-Trainer Domenik Reinboth am Tag nach dem Spiel. Die Niederlage gegen die Tigers sorgte für kurzzeitigen Frust, aber mehr noch für Motivation, denn nun soll im Heimspiel am Samstag gegen Schalke 04 der zwölfte Saisonsieg her.

Schon bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Tübingen hatte Domenik Reinboth auf die verpasste Chance hingewiesen. Nach den verlorenen ersten beiden Vierteln und dem 43:53-Rückstand zur Pause „haben wir uns immer wieder zurückgekämpft“, so Reinboth. Drei Minuten vor Ende des dritten Viertels erzielte Rayshawn Simmons das 66:68 und nach einem Tübinger Fehlwurf versuchte es Tanner Leissner, am Ende mit 25 Punkten (Trefferquote aus dem Feld: 60 Prozent) erfolgreichster Werfer seines Teams, von jenseits der Dreierlinie – ohne Erfolg. Weitere Fehlwürfe und technische Fehler folgten, Tübingen setzte sich wieder ab (74:66).

Im Schlussabschnitt kamen die Steeples, die zwischenzeitlich mit 72:87 in Rückstand geraden waren, wieder auf 81:87 heran. Angesichts der Probleme der Tigers, die schon früh in der zweiten Halbzeit Tyler Laser durch dessen fünftes persönliches Foul verloren hatten und in der Schlussphase auch um andere Spieler bangen mussten – Besnik Bekteshi, Enosch Wolf, Robertas Grabauskas und Elijah Allen hatten im letzten Viertel früher oder später vier Fouls – hofften die Gäste auf die Wende. „Da hätten wir das Ruder herumreißen müssen“, sagte Reinboth.

Unterstützung der Fans

Aber die Tigers wollten den Sieg an diesem Abend unbedingt und ließen ihn sich nicht mehr nehmen. In der Schlussphase erhielten sie viel Unterstützung vonseiten der mehr als 2000 Zuschauer. „Die Fans haben uns getragen, als wir Foulprobleme hatten, nur noch klein rotieren konnten und die Leute sehr lange auf dem Feld waren“, sagte Tübingens Trainer Georg Kämpf. „Da war es wichtig, dass das Publikum wie eine Wand hinter uns stand. Dann kann man über seine Grenzen gehen.“

Der Derbysieg gegen Ehingen Urspring war ein Erfolg der Mannschaft, des Publikums, aber es war auch ein Erfolg von Kämpf. Der 62-Jährige hatte sich vor Kurzem ein drittes Mal auf eine Zusammenarbeit mit den Tübinger Basketballern eingelassen (nach 1991 bis 1993 und 2003/04), nachdem sich der Verein von Aleksandar Nadjfeji getrennt hatte. Kämpfs erstes Spiel in Heidelberg ging verloren, das zweite unter seiner Regie gewannen die Tigers, die gegen Ehingen Urspring über 40 Minuten konstant gut spielten und auch in der zweiten Halbzeit, als die Foulprobleme die Rotation erschwerten, nicht einbrachen. Diesmal habe man frühzeitig ohne Tyler Laser spielen müssen, im nächsten Spiel müsse man womöglich auf einen anderen Spieler verzichten – „wenn man da auseinanderfällt, ist man kein Team“, so Kämpf. Gegen die Steeples waren die Tigers ein Team.

Alternative: das heimische Sofa

Der erfahrene Kämpf, der nach dem Sieg gegen Ehingen Urspring seinen Vorgänger Nadjfeji lobte („Er hat die Grundlagen gelegt und eine intakte Mannschaft hinterlassen“), wird nun mit seiner Mannschaft versuchen, doch noch die Play-offs zu erreichen – sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Platz acht. Danach aber soll für ihn Schluss sein, eine Verlängerung des Engagements über die Saison hinaus plant Kämpf nicht. „Es fühlt sich gut an, aber ich muss es nicht mehr jedes Wochenende haben“, so der 62-jährige Bayreuther, der den Derbyabend als „sehr anstrengend“ bezeichnete und dem nach 45 Jahren Basketball auch eine Alternative für Samstagabend einfiel. Er könne auch „zu Hause auf dem Sofa sitzen, eine Quizshow anschauen und ein kühles Bier aus dem Kühlschrank holen“, so Kämpf in der Pressekonferenz.

Keine Abwanderungsgedanken

Sollte Kämpf sich am Saisonende verabschieden – wäre da nicht Domenik Reinboth eine Alternative als Trainer in Tübingen, so eine Frage aus der Runde. Reinboth, der im Frühjahr 2018 seinen Vertrag bei Ehingen Urspring um ein Jahr verlängert hatte, fühlte sich geschmeichelt, machte den Tigers aber keine Hoffnungen. Er hege keine Abwanderungsgedanken, sagte der 36-Jährige, der seit 2015 Cheftrainer der Steeples ist und 2012 als Jugendtrainer nach Urspring gekommen war. „Es gibt keinen anderen Platz für mich, Urspring ist was Besonderes, es ist eine Herzensangelegenheit“, so Reinboth. Zwar gebe es in Ehingen ein Zweitliga-Männerteam, aber im Zentrum steht für ihn die Nachwuchsarbeit. „Das Herzstück ist die Urspringschule mit dem Jugendprogramm“, sagt der Cheftrainer, der außerdem Sportlicher Leiter ist und die Verantwortung für alle Mannschaften und Trainer der Basketballakademie in Urspring hat. „Unser Kernziel ist es, junge Spieler auszubilden.“ Spieler wie aktuell Kevin Strangmeyer, Franklyn Aunitz, Lucas Loth und Tim Martinez, die alle noch im NBBL-Alter sind und wie eine Woche zuvor gegen Karlsruhe auch gegen Tübingen im Steeples-Kader standen.

Nach dem Bekenntnis Reinboths zur Jugendarbeit und zu Urspring bat Tigers-Trainer Georg Kämpf noch einmal um das Wort und hob die Arbeit beim Team Ehingen Urspring hervor. „Ich finde es fantastisch, was in Urspring seit Jahren passiert.“ Die Steeples hätten eine junge Mannschaft, „die einen eigenen Stil und eine eigene Identität hat; das haben nur wenige Mannschaften in der ProA“, so Kämpf, der die Tübingen Tigers nicht ausklammerte. Im Gegenteil: „Ich würde mir auch in Tübingen wünschen, dass man nicht jedes Jahr irgendetwas zusammenspielt, sondern dass man eine eigene Identität entwickelt, einen Stil, für den Tübingen steht.“