Bekannter Autor liest im Ehinger Buchladen

Er sei ein bisschen erschöpft von der Leipziger Buchmesse, hat der Autor Heinrich Steinfest vor seiner Lesung im Ehinger Buchladen gesagt. Und er freue sich auf den Skiurlaub mit seinem Sohn über Ostern. Heinrich Steinfest ist ein Familienmensch, der bereits rund 24 Bücher geschrieben hat. Jedes Jahr ein neues und jedes Mal sind es seltsame Berufe oder Leidenschaften, die seine Helden ausüben.

„Ich kenne schon das Buch mit den abgestürzten Flugzeugen“, sagte eine Leserin im Buchladen. Es gibt bei dem in Australien geborenen und in Österreich aufgewachsenen Autor aber auch Haischwimmer, Pornodarsteller oder Baumheiler. Nun also eine Büglerin. „Die Büglerin“, so der Titel seines nagelneuen Buches, bügelt mit Akribie, Hingabe und einem Geheimnis. Tonia war einst reich und eine Meeresbiologin. Jetzt arbeitet sie für wenig Lohn. Ihren Reichtum hat sie verschenkt.

Tonia Schreiber hat einmal in ihrem Leben versagt und über dieses Trauma kommt sie nicht hinweg. Als sie mit ihrer geliebten Nichte „Mission Impossible 4“ mit Tom Cruise ansah, schoss ein Mann im Kino um sich.

Weil sie Emilie nicht retten konnte, gibt Tonia als Sühne ihr altes Leben auf. Heinrich Steinfest las im Buchladen mehrere Passagen, die er selber auch als Miniaturen vorstellte. Er las, wie Tonia mit dem Dampfbügeleisen in stiller Meditation versinkt und wie sie mit dem alten Hausherrn, für den sie bügelt Tango tanzt. Auch dieser Steinfest-Roman arbeitet wieder mit einer Fülle an Bildern, die aus Alice im Wunderland stammen könnten oder aus Fachbüchern über Verzwergungstheorien. Er müsse sich bei einer Unzahl von Bügelstudios bedanken, die ihre Erkenntnisse im Internet preis geben, sagte der Autor nach der Lesung. Denn vor allem die zuhörenden Damen wollten wissen, wieso er das Bügeln so toll beschreiben könne. „Ich wasche sehr viel“, bekannte der Vielschreiber, „aber ich bügle nicht, sondern ich hänge“. Damit ist die meiste Bügelarbeit schon getan, wissen praktische Hausfrauen. Heinrich Steinfest hat eine spezielle Art, mit der Sprache zu spielen und verwendet Sprachbilder in neuen Zusammenhängen.

Das macht auch sein Buch „Die Büglerin“ zu einem kleinen Abenteuerspaziergang durch den Schauplatz Heidelberg und die anderen Welten, die Steinfest auf 300 Seiten ausbreitet.