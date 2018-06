Beim Tennisclub Ehingen läuft’s rund

Rückblick, Ausblick, Vorstandswahl: Im Gasthof Rose in Berg hat der Tennisclub Ehingen jetzt seine Mitgliederversammlung abgehalten. „Es ist erfreulich, auf die herausragende Entwicklung in den letzten Jahren zurückschauen zu können. Wir sind in allen Bereichen auf einem sehr guten Weg“, sagte der erste Vorsitzende, Reinhold Haser, zum Auftakt. Darauf wolle man in den kommenden Jahren aufbauen. Das „Herzstück“ soll weiterhin die Jugendarbeit bilden.

Der TC setzt auf ein vielfältiges Programm: Neben dem Technik- und Taktiktraining mit Cheftrainer Jiri Heinisch, Schnuppertraining oder Tennis-Camps stehen auch Turniere während der Ferien und die Kooperation mit der Längenfeldschule an. „90 Kinder und Jugendliche nehmen regelmäßig am Training teil. Immer mehr Kinder wollen Tennis spielen und das mehrmals die Woche. Von diesem positiven Trend hätten wir vor einigen Jahren nur träumen können“, erklärte Jugendsportwart Jiri Heinisch den Mitgliedern.

Heinisch berichtete von vielen Neuanmeldungen zu Beginn der Hallensaison. Schatzmeister Claudio Nicolao legte außerdem nach größeren Investitionen 2014 einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für das kommende Geschäftsjahr vor.

Sportlich war die Saison eine der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Die erste Damen- und Herrenmannschaft feierten die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga. Die zweite Herrenmannschaft schlägt im kommenden Jahr als Bezirksligameister in der Bezirksoberliga auf. Auch die Damen 2 und Herren 3 wurden in ihren ersten Spielzeiten ungeschlagen Meister.

Der Breitensportbereich lief unter der Leitung von Rex Röttgers weiter rund, ob auf dem Platz, bei den Feiern der Hobbymannschaft oder bei Bändelesturnieren.

Der Großteil des TC-Vorstands wurde bei den Wahlen mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Reinhold Haser bleibt erster Vorsitzender, Claudio Nicolao Schatzmeister, Joachim Wiesenfarth Sportwart, Jiri Heinisch Jugendsportwart, Rex Röttgers Breitensportwart und Maximilian Wiesenfarth Pressereferent. Nur Dieter Wildhagen stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Für ihn übernimmt Thomas Selig das Amt des zweiten Vorsitzenden. Auch Rosi Plettl verlässt nach zwölf Jahren die Vorstandsriege. Nachfolger ist David Kaderavek. Neu besetzt wurde das Amt des Technischen Leiters: Boris Santic übernimmt den Posten.

Schließlich wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt, darunter Karin Schmeh, die seit 60 Jahren beim TC aufschlägt. Die ehemalige Damenvereinsmeisterin ist mit den Damen 40 des TC in die Bezirksoberliga aufgestiegen.