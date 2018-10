Beim Stadtrundgang Steine entdecken

Mit einem Flyer kann man sich jetzt auf eine spannende Steinentdeckungstour durch die Ehinger Innenstadt begeben. Den Flyer gibt es im Museum.

Quarzporphyr am Marktplatz, Granit in der Hauptstraße, Gauinger Kalkstein in der Konvikts Kirche, Stubensandstein in St. Blasius, Schiffsandstein am Schlössle oder Kalk an der Stadtmauer – der neue Flyer zeigt, was man wo findet.

Im Museum haben Siegfried Roth vom Geopark, der erste Landesbeamte Markus Möller und Diplom Geologin Iris Bohnacker sowie Stadtarchivar Ludwig Ohngemach die Tour vorgestellt. Möller sagte: „Wir können durch die Stadt gehen und aus den Steinen lesen, lernen, aus welchem Stein die Straße, das Gebäude gebaut sind und mit den Steinen ein Stück Heimat erleben.“ Iris Bohnacker sagte: „Steine prägen das Gesicht einer Stadt wie der rote Stein des Freiburger Münsters.“ Früher wurden schon aus praktischen Gründen heimische Natursteine zum Bauen verwendet, mussten doch vor der Anbindung an die Eisenbahn die Steine mit Ochsenkarren transportiert werden.

Mit dem Gesteine-Pfad soll der Besucher in Ehingen über die Steine mehr über die Geschichte der Stadt erfahren.