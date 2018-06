Beim Kreismarsch spielen mehr als 2500 Musiker mit

Der Höhepunkt des Kreismusikfestes in Kirchen war ohne Zweifel der Gesamtchor mit allen beteiligten 54 Musikvereinen aus der Region. Ortsvorsteher Alfred Schrode freute sich über das farbenprächtige Bild, das die mehr als 2500 Musiker in ihren bunten Uniformen boten.

„Musik macht Freude, Musik führt zusammen. Unser Herz schlägt für Blasmusik. Blasmusik ist gelebte Tradition in der Musikkapelle Kirchen“, sagte Schirmherr Landrat Heiner Scheffold. „Arbeit, Akribie, Leidenschaft, Empathie – Sie sind ein Vorbild im Alb-Donau-Kreis, lobte der Landrat die Musiker der Musikkapelle. „In Kirchen schlägt heute das musikalische Herz im Alb-Donau-Kreis“. Er dankte der Kapelle für ihre hervorragende Jugendarbeit und schenkte dem ersten Vorsitzenden Frank Schrode ein Instrument für diese Arbeit. Doch die wichtigste Aufgabe des Landrates an diesem Tag war das Dirigieren des Kreismarsches „Von der Alb zur Donau“. Nach der Nationalhymne gab es den typischen Musikergruß aller Beteiligten mit ihren Instrumenten.

„Mir geht das Herz auf“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann mit lauter Stimme und hieß die vielen Musiker in Ehingen und Kirchen herzlich willkommen. „Genießen Sie, wie die Gemeinde sich herausgeputzt hat. Wir sind eine Kreismusikfest-erprobte Stadt“, sagte Baumann mit Hinweis auf das Fest im nächsten Jahr in Kirchbierlingen und im vorausgegangenen in Dächingen. Zuvor hatte der Dirigent der Musikkapelle Kirchen und der stellvertretende Dirigent des Kreismusikverbandes Steffen Lepple „Freundschaftsklänge“, gespielt von allen Musikvereinen ,dirigiert. Volker Frank, ebenfalls stellvertretender Kreismusikverbandsdirigent begrüßte die chinesischen Gäste, die zum Ehinger Musiksommer angereist waren und ließ nicht nur für sie, sondern auch für die anderen Ehrengäste wie Rupert Braig und Karl Glöckler vom Blasmusikverband, die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und den Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und alle Zuhörer „Unser Schwabenland“ erklingen.