Beim Kirchener Weinfest geht es rund

Mit einem fröhlichen Weinfest hat die Musikkapelle Kirchen am Wochenende wieder viele Leute in die Mehrzweckhalle gelockt. Stimmungshit war der Samstagabend unter dem Motto „Blasmusik trifft Oberkrain“. Stehbachmusikanten und Schwarzwaldkrainer hielten das Volk bei Laune. Die Weinlaube offerierte Weine aus Baden, Württemberg, Sizilien und der Pfalz.

Unter der bewährten Leitung von Steffen Lepple brachten die Stehbachmusikanten das Publikum am Samstag von Beginn an mit traditioneller Blasmusik in Schwung. Nicht mehr ganz jung, aber nach wie vor äußerst frisch und belebend ist die Musik von Ernst Mosch und seinen original Egerländern. So wie die Stehbachmusikanten sie präsentieren, ist sie bei einem volkstümlichen Abend immer ein Garant für die richtige Stimmung. Registerweise erhoben sich die Musiker abwechselnd zur Steigerung der Effekte. Herausragend war wieder einmal das Gesangsduo Steffen Lepple und Steffi Huber, wenn es zu den Mikrofonen griff und frohgelaunte junge Leute im vorderen Teil der Halle sich im Takt mitklatschend von den Bänken erhoben. Die Stimmung stieg und erreichte mit den letzten Titeln, Egerländer Musikantenmarsch, Gablonzer Perlen, Südböhmishe Polka und der unsterblichen Fuchsgraben-Polka, ihren Höhepunkt. Keine Grenzen kannte die Begeisterung beim alles krönenden Schluss mit dem vom Publikum lauthals mitgesungenen Gefühlshit „Auf der Vogelwiese“. Um 22 Uhr erst räumte Steffen Lepples Erfolgstruppe die Bühne für die Gäste von weiter weg.

Viel Applaus

Nicht ganz von so weit wie ihre Musik kam die danach auftretende siebenköpfige Gruppe mit der ungewöhnlichen Namenskombination „Schwarzwaldkrainer“. Löffingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist die Adresse der Formation, die sich der Musik verschrieben hat, die 1953 im Gasthaus Pri Joževcu in Begunje na Gorenjskem begann. Dort startete der Skispringer Slavko Avsenik mit seinem Gorenjski Kvintet in der Besetzung mit Trompete, Klarinette, Akkordeon, Gitarre, Bariton und zweistimmigem Gesang eine bis heute anhaltende Erfolgsgeschichte. Mit Avseniks schwungvollem Evergreen „Trompeten-Echo“ eröffneten die Schwarzwaldkrainer in Kirchen ihren von begeistertem Applaus begleiteten Auftritt.

Auch wenn nichts über das Original geht, verblüffen die Schwarzwälder in der Tracht der Oberkrainer mit der Imitation einer Musik, die seit Generationen ihre Wirkung auf Alt und Jung nicht verfehlt. Als einer der jungen Feldberger wurde ihr verstorbener Gründer Hans-Peter Kammerer bekannt. Baritonist und Kontrabassist Reini Kleinburger ist in Züberwangen in der Schweiz zuhause, Gitarrist Michel Probst in Wertach im Allgäu. Handgemachte Oberkrainermusik auf hohem musikalischem Niveau bieten sie zusammen mit Ewald Braun aus Lauchringen, Willi Kammerer aus Döggingen sowie Michael Maier und Rolf Riedlinger aus Löffingen. In Bettina Luetzelschwab aus Adelhausen bei Rheinfelden haben sie die stilistisch und dem Aussehen nach passende Sängerin gefunden. Alle haben den Originalsound super drauf und brachten das Volk in der Kirchener Halle mit „Die Feste soll man feiern, wie sie fallen“ zum Jubeln. Den Gipfel erreichte die starke Performance bei mitreißenden Titeln wie „Wir haben großen Durst“ und „Es ist so schön, ein Musikant zu sein“.

Am Sonntag ging das Weinfest weiter mit Auftritten der Musikvereine Hörenhausen und Oberdischingen sowie der Formationen des gastgebenden Musikvereins Kirchen.