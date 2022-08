Beim illegalen Angeln erwischt

Ein Mann hat am Sonntag bei Ehingen illegal geangelt. Wie die Polizei berichtet, hatte der 54-Jährige unter der Donaubrücke der B 465 Stellung bezogen und angelte. Weil dies einem Zeugen verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Die Ermittler trafen den mutmaßlichen Wildangler samt Netzen und Zubehör an, als dieser gerade aus einem Maisfeld kam. In dem Feld hatte er auch seine Rute versteckt, so die Ermittlungen der Polizei. Auf den 54-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Die Angel und das Zubehör behielt die Polizei ein.