Beim Hoffest herrscht enormer Andrang

Einen vollen Erfolg haben die Familien Holzmann und Köhler am Wochenende bei der 14. Auflage ihres schon traditionellen Hoffestes verbucht. Perfektes Sommerwetter bescherte den Veranstaltern am Sonntag einen Rekordbesuch. Bei der Essensausgabe bildeten sich lange Warteschlangen.

Kulinarische Köstlichkeiten

Vor den sich unter schattenspendenden Obstbäumen schnell füllenden Tischreihen spielte die kleine Besetzung des Musikvereins Dächingen ab elf Uhr zu Frühschoppen und Mittagessen auf. Geduldig standen die Gäste in einer zunehmend länger werdenden Reihe vor Köhlers Schuppen für die darin ausgegebenen Speisen an. Zu Rindergulasch, Rinderroulade und gefülltem Schweinehals gab es Spätzle. Sehr gefragt waren außerdem Maultaschen mit Zwiebeln, Speck und Kartoffelsalat, Alblinsen und Spätzle mit oder ohne Saitenwürste, Spätzle und Sauce, Pommes Frites oder Salatteller. Gegenüber lockten als kulinarische Höhepunkte die in Alfons Köhlers eiserner Pfanne gebratenen Rinder- und Schweinerückensteaks mit Kräuterbutter und Pommes Frites eine enorme Menge Genießer an.

Gelegenheit, das wohlschmeckende Essen einzunehmen, bot sich im Schuppen oder im Freien an. Dort waren bald nach Mittag alle Plätze besetzt, und zusätzliche Tische mussten aufgestellt werden. Lange nicht zur Ruhe kam das voll ausgelastete junge Personal am Getränkeausschank und im Bedienservice.

Veranstalter sind zufrieden

Ihre Freude über den großen Andrang brachte Monika Köhler bei der Begrüßung der Gäste zum Ausdruck und ermunterte zur Teilnahme am Hofquiz. „Wie viele Rinderbeine stehen auf der Weide?“, lautete die zu beantwortende Frage. Als Mitveranstalter dankte Karl Holzmann für die zahlreiche Teilnahme am Fest.

Einem ausgedehnten Freizeitpark glich der Platz am nördlichen Ortsrand. Ein Pfahl mit Wegweisern zeigte in Richtung der einzelnen Stationen. Am Rand hatte sich ein umfangreicher Handwerkermarkt etabliert. Gabi Rechtsteiner aus Tiefenhülen half ihrem Vater Hermann beim Verkauf von dessen Holzkunst. Mit attraktiver Töpferware lockte Ulrike Klöble Kundschaft an. Mit Essig, Seifen, Lavendel und Kinderschürzen wartete Hille Kimmerle auf.

Spezielle Drechsel-Vorführung

Nach Art einer Marktstraße waren entlang des Zugangs zum Festplatz aus Richtung Ortsmitte Verkaufsstände aufgereiht. Margot Kramer aus Reutlingendorf hatte einen Biker & Country Shop eingerichtet. Veronika Rehm aus Sonderbuch bei Zwiefalten einen Holzladen. Gudrun Voelkel aus Bremelau bot Säfte, Sirup, Gelee und Konfitüre der Marke Lichtensteiner an. Joachim Lang aus Reichenstein verkaufte Betonvogeltränken und Holzdekowaren, Karin Schmid aus Friedingen bei Riedlingen mit Sinnsprüchen beschriftete Biberschwanzdachplatten, Josef Dreher aus Dächingen von ihm selbst gefertigte Holzskulpturen.

Viele Festbesucher schauten Forstwirt Johannes Striebel aus Dächingen beim Drechseln von hölzernen Schüsseln und Tellern zu. Bei einer speziellen Vorführung zeigte er das Entstehen eines Holzbechers mit Edelstahleinsatz.

Viele Spielmöglichkeiten

Beim Stand von Rita Holzmanns Hofladen deckten sich die Kunden mit Fleischspezialitäten aus eigener Schlachtung ein. Im umfangreichen Angebot waren Rouladen, Gulasch, Rostbraten, Filet, Braten, Siedfleisch, Rippen, Innereien, Tafelspitz und dazu Brot verschiedener Sorten. Wer Lust auf Eis hatte, wurde von einem Münsinger Eiscafé mit einer ansprechenden Auswahl bedient.

Kinder hatten ihr Vergnügen an den von Jan und Veronika Holzmann aufgestellten Gehegen mit Schweinen, Küken, und Kaninchen, beim Herumtoben in der Hüpfburg und beim Spiel im großen Sandkasten. Für weiteren Spaß sorgten am Nachmittag Roberts Holzmanns Planwagenfahrten und eine Wasserrutsche am Abhang entlang der eingezäunten Viehweide. Unbeeindruckt vom Umtrieb ringsum zeigten sich die grasenden Rinder.

Nicht ganz ideal erschien das Wetter, als das Fest am Samstagabend begann. Aber trotz leichten Nieselregens fanden sich viele Besucher aus Nah und Fern ein, um eine zünftige Country-Nacht zu erleben. Für die passende Stimmung sorgte „The Chaps Country Rockabilly Music“. Sie animierte viele erwachsene Gäste zum Line Dance vor der Band. Nebenan hatten die Kinder beim Bullriding ein aufregendes Erlebnis. Über mangelnden Umsatz bei Rindersteaks brauchte sich die Küche in Köhlers Schuppen nicht zu beklagen. Das Geschäft lief bestens.