Beim Gartenfest herrscht Riesenandrang

Solch einen Andrang hat man beim traditionellen Gartenfest des Musikvereins Frankenhofen in Tiefenhülen selten gesehen wie am Sonntag. Bei schönem Wetter füllte sich Franz Schmids Garten zusehends. Am Spätnachmittag waren alle Tische mit rund 600 Sitzplätzen besetzt.

Mit gängigen Hits der Blasmusik, aber auch alten deutschen Schlagern eröffnete die Musikkapelle Frankenhofen den vielversprechenden Nachmittag des bekannten Freiluftfestes. Ein zunehmend blauer Himmel tat das Übrige, Publikum von der mittleren Schwäbischen Alb und darüber hinaus anzulocken. Bis weit außerhalb des kleinen Ortsteils von Frankenhofen standen die geparkten Fahrzeuge. Viele Gäste legten auf Fahrrädern größere Strecken für ein paar gemütliche Stunden zurück.

Den Stimmungshöhepunkt erreichte das Fest beim Auftritt der Kapelle Wahnsinn. Als Posaunist war Josef Uhl, der Dirigent des MV Frankenhofen, einer der 14 Musiker in roten Hemden und schwarzen Hosen, als „die etwas andere Band“ mit dem Oberkrainersong „Auf den Bergeshöhn“ ihren Auftritt startete. Eine kulinarische Spitzenleistung war ab 17 Uhr wie immer der ausgezeichnete Wurstsalat mit Bauernbrot.