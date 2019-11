Beim Flohmarkt lebt die Alte Post auf allen Etagen

Einen Flohmarkt von besonderer Qualität haben der „Stadtjugendring Chameleon Bewegung“ (vertreten durch den Vorstand Jasmin Schlegel und Nils Djelassi) und das Jugendzentrum E.GO am Samstagnachmittag veranstaltet. In der alten Post am Beginn der Bahnhofstraße war fast alles zu haben, was sich auf einem Trödelmarkt findet.

Chameleons in Ehingen sind nicht etwa Schuppenkriechtiere aus der Familie der Leguanartigen, bewegen sich aber ebenso unauffällig durch die Gesellschaft. Zwischen sich und den an billigen Gebrauchtwaren interessierten Kunden hat Brigitte Patzeke Kleidung, Nordische Gehstöcke, Spielsachen Liköre und Holzarbeiten ausgebreitet. Nebenan bot ihre Nichte Unikatsschmuck, Halbedelsteine und afrikanische Recyclingglasperlen. Einen Stock höher verkaufte Lisa Moll mit Hilfe ihrer Eltern Kinderbücher, Musikscheiben und Grünlilien, Klara Uhl offerierte Kleider und einen gebrauchten Stuhl, Werner und Karin Lechner haben ihren Stand mit Kaffeegeschirr, Puppenmöbeln und Blütenhonig aus eigener Herstellung belegt.

Jugendliche ab zehn Jahren sind im Jugendzentrum willkommen. Solche, die schon achtmal so viele Jahre hinter sich haben und steile Treppen nicht als Gehbehinderung wahrnehmen, werden ebenso freundlich begrüßt, wenn sie auf 22 Treppenstufen den Höhenunterschied von dreieinhalb Metern hinter sich gebracht haben und in der obersten Etage unerwartet vor denen stehen, die schon Jüngere im Personenaufzug dahin beförderten, wo sie hingehören: mindestens eine Etage tiefer. Die Rede ist von jungen Männern jeglichen Alters, denn das Dachgeschoss gehört Mädchen, die unter sich sein wollen. Am Samstag waren auch Männer willkommen und zwar kaufwillige, die das eine oder andere in der Auslage vor und um Christian Walther, Dorian Gbresa und Theo Sidiropoulos interessant fanden. Eine kleine Shisha-Pfeife nahm Dorian Grbesa in die Hand auf die Frage, was er aus dem Angebot bevorzugen würde. Seit Juli 1998 ist Theo Sidiropoulos im Jugendzentrum E.GO der Mann fürs Grobe, aber auch für das Feine und Zarte zuständig, so es besonderer Pflege bedarf, wie im Fall sensibler junger Menschen, die in ihrer Art ernst genommen zu sein wünschen.