Beim Bibelherbst dreht sich alles um die Propheten

Der „Kirchener Bibelherbst“ startet am Dienstag, 25. Oktober, um 20 Uhr im Bischof-Sproll-Gemeindehaus in Ehingen-Kirchen. Er widmet sich bei seiner 13. Auflage ausgewählten Propheten. Zum Auftakt spricht Gemeindereferentin Sabine Knorr über den Propheten Elija, dessen Name „Mein Gott ist Jahwe“ bedeutet. Dieser Name ist Programm: Elija kämpft für den richtigen Gott, manchmal bis zum Umfallen. Die Zuhörer erleben seine Mutlosigkeit und Erschöpfung bis hin zu neuen Zielen und können im Spiegel der Geschichte das eigene Leben bedenken. Weitere Abende zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind am 8.November zu Amos unter dem Leitwort „Einer redet Tacheles“ mit Gemeindereferentin Michaela Wohnhas und am 15.November über Johannes als Täufer und Rufer in der Wüste mit Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel. Veranstalter sind die örtliche Kirchengemeinde St. Martinus zusammen mit dem Dekanat Ehingen-Ulm.