Bei Katastrophen rund um Ehingen: Mit Warn-App „NINA“ sind Sie immer informiert

Vor einer Katastrophe ist niemand sicher, sei es beispielsweise ein Unwetter oder ein Großbrand. Jedoch gibt es kostenlose Apps, über die die Bevölkerung örtlich gezielt vor Gefahrenlagen gewarnt wird. In diesen Apps werden zudem Empfehlungen aufgezeigt, wie man sich in einer konkreten Gefahrensituation verhalten sollte.

Eine dieser Apps, die auch in Ehingen verwendet wird, ist die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Diese warnt deutschlandweit vor Gefahren wie Unwetter, Hochwasser, Großbrände, Unglücke und anderen sogenannten Großschadenslagen. Hierzu können alle Lagezentren der Länder und viele bereits angeschlossene Leitstellen von Städten und Kommunen Meldungen herausgeben. In der Regel sind dies die jeweiligen Feuerwehr- und Rettungsleitstellen. Diese geben Infos über Einsätze ein, welche dann an die Nutzer von „NINA“ weitergegeben werden.

App liefert auch ausführliche Hilfe

Die App kann jedoch nicht nur Warnungen herausgeben, sie liefert zusätzlich noch ausführliche Hilfe, was bei Hochwassern oder Ähnlichem zu beachten ist und wie man Schäden am besten vorbeugen kann. Wenn der Nutzer die Standortdienste auf seinem Gerät aktiviert hat, liefert die App genaue Angaben für das Gebiet, in welchem man sich aktuell aufhält.

So sieht „Nina“, die Warn-App, aus. (Foto: David Kern/Emirkan Baykal)

Zusätzlich oder auch alternativ dazu können auch weitere Gebiete, über die Informationen benötigt werden, ausgewählt werden. So kann in Erfahrung gebracht werden, ob beispielsweise bei räumlich entfernten Verwandten oder Bekannten Gefahrenlagen bestehen.

Die App „KATWARN“ warnt ebenfalls vor Gefahren, wie Unwettern oder Großbränden in der Nähe. Die App-Nutzer erhalten eine Benachrichtigung, wenn sie sich einer Gefahrenlage nähern. Daraufhin haben die Nutzer die Möglichkeit, viele Informationen über die Gefahrenlage zu erhalten.

Aktiv eingepflegt wird von der örtlichen Feuerwehr in Ehingen jedoch nur in die App „NINA“, da sie die offizielle App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist und vom Innenministerium empfohlen wird.