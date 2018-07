Bei Griesingen: Krad geschnitten – Polizei sucht Fahrerin mit BC-Krennzeichen

- Dank der Schutzkleidung wurde ein Kradfahrer bei einem Unfall am Montag nur leicht verletzt. Die Verursacherin flüchtete. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Griesingen und Altbierlingen. Eine Autofahrerin überholte das Krad. Dabei scherte sie so knapp vor ihm ein, so dass der Kradfahrer aufs Bankett auswich und stürzte. Dank Helm und Schutzkleidung wurde er nur leicht verletzt. Die Verursacherin flüchtete mit einem silberfarbenen Geländewagen mit BC-Kennzeichen Richtung B 465.