Bei der SG Dettingen zeigen zukünftige Talente ihr Können

Der Jugendfußball stand im Mittelpunkt des Dettinger Sommerfestes. Die Veranstaltung war gut besucht wie je kaum einmal. Viele Mitarbeiter unterstützten Jugendleiter Rainer Walter. Das Sommerfest begann bereits am Freitag um 16 Uhr und war am späten Nachmittag des Sonntags beendet. Rainer Walter freute sich über den guten Besuch und das überragend schöne Wetter. „Es war ein gelungenes Wochenende“, war seine positive Aussage.

Sieger SSV Ehingen-Süd C

Sechs Mannschaften spielten in einer Runde jeder gegen jeden. Der SSV Ehingen-Süd wurde Sieger mit zehn Punkten. Zweiter wurde Schwarz Weiß Donau vor der SGM Emerkingen/Unterstadion, der TSG Ehingen, der SGM Oberdischingen/Donaurieden und der SG Dettingen. Der Sieger erhielt den Wanderpokal und einen Satz Trainings-T-Shirts, der Zweite zwei Fußbälle, die übrigen Mannschaften je einen Ball.

Schwarz Weiß Donau I bei denD-Junioren vorne

Elf Mannschaften spielten in zwei Gruppen. Dieses Feld war sehr ausgeglichen. In der Gruppe B waren drei Mannschaften nach der Vorrunde punktgleich. Sie hatten alle drei sechs Tore erzielt, der TSV Blaustein hatte jedoch ein Gegentor bekommen.

Stand nach der Vorrunde. Gruppe A: 1. TSG Ehingen 6:2 Tore/10 Punkte, 2. SG Dettingen 4:2/10, 3. SV Granheim 4:1/8, 4. SGM Oberdischingen 1:3/5, 5. SW Donau II 2:5/5, 6. SGM Allmendingen/Altheim II 0:4/2. Gruppe B: 1. SW Donau I 6:0/11, 2. SGM Allmendingen/Altheim I 6:0/11, 3. TSV Blaustein 6:1/11, 4. SV Schemmerhofen 4:5/4, 5. TSG Ehingen II 3:4/4.

Endplatzierung: 1. SW Donau I, 2. SGM Allmendingen/Altheim I, 3. TSG Ehingen I, 4. SG Dettingen, 5. SV Granheim, 6. TSV Blaustein.

Für den Sieger gab es den Wanderpokal und einen Satz Trainings-T-Shirts, der Zweite erhielt zwei Bälle.

Laupheim E blieb ohne Gegentor

Der spätere Turniersieger Olympia Laupheim dominierte das Turnier der E-Junioren und blieb ohne Gegentor. 14 Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Nach der Vorrunde gab es folgenden Stand. Gruppe A: 1. Olympia Laupheim 12:0 Tore/14 Punkte, 2. SG Öpfingen 6:1/11, 2. SV Schemmerhofen 10:4/10, 4. SGM Hayingen 5:3/9, 5. TSG Söflingen 6:7/7, 6. TSG Ehingen II 6:4/6, 7. SG Dettingen II 0:26/0. Gruppe B: 1. SGM Donaurieden 3:1/9, 2. TSG Ehingen I 2:1/9, 3. SG Dettingen I 4:1/8, 4. SSV Ehingen-Süd 4:4/8, 5. SV Baustetten 2:4/8, 6. TSV Blaubeuren 1:2/6, 7. SW Donau 4:7/5. Halbfinale: Olympia Laupheim - TSG Ehingen I 1:0, SG Öpfingen - SGM Donaurieden 1:0. Endplatzierung: 1. Olympia LÖaupheim durch 1:0 gegen 2. SG Öpfingen, 3. TSG Ehingen I durch 1:0 gegen SGM Donaurieden, 5. SG Dettingen I durch 3:0 gegen 6, SV Schemmerhofen. Der Sieger erhielt den Wanderpokal und einen Satz T-Shirts. Alle Spieler erhielten kleine Pokale.

Viel Spaß bei den Jüngsten

Am Samstag waren es 30 Bambini-Teams und am Sonntag 21 F-Junioren-Teams. Alle gingen mit vollem Ernst zur Sache und erhielten am Ende kleine Pokale. Diese Turniere waren auch tolle Erlebnisse für die zahlreichen Fans am Spielfeldrand.

Am Freitagabend wurde der Dorf-Cup ausgespielt. Es waren fünf Mannschaften mit jeweils acht Spielern, die ausgelost wurden.

52 Mannschaften zu je fünf Mann beteiligten sich am Elfmeter-Turnier am Samstag. Sieger wurde No-Pirno-No-Party aus Schelklingen, vor dem Ehinger Team Balkan-Platte vom Italiener aus Ehingen und Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemans von der SG Dettingen. Es gab Geldpreise: 300, 150 und 100 Euro.