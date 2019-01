Begegnungstag in der Lindenhalle

„Leben ist Bewegung“ war das Thema des Begegnungstages der Landfrauenvereinigung KDFB in diesem Jahr. Mehr als 70 Frauen konnte die Vorsitzende Bärbel Kräutle am Dienstag in Ehingen begrüßen. Stammgast ist jedes Jahr auch Oberbürgermeister Alexander Baumann. „Dass Sie in Bewegung sind, zeigen Sie das ganze Jahr in Ihren Aktivitäten. Ihr Verband hält das Ansehen des ländlichen Raumes hoch und Sie gestalten das Leben im Raum“, sagte Baumann den Frauen.

Insgesamt nehmen an den 22 Begegnungstagen der Diözese rund 1800 Frauen teil, erklärte Bärbel Kräutle. Für einen Vortrag und für den gemeinsamen Gottesdienst war Weihbischof Johannes Kreidler zu den Frauen gekommen.

„Leben ist Bewegung, Martin Huber hat hinzugefügt, Leben ist Begegnung, denken wir an Menschen, wie sie aufeinander zugehen. Ziel ist immer ein Mehr an lebendigem Leben“, sagte Kreidler. Er erklärte seinen Zuhörerinnen auch, dass die Deutschen ein träges Volk seien, 80 Prozent würden sich zu wenig bewegen. „Wir sitzen zu viel mit einem Körper, der Drang nach Bewegung hat. Für jede Stunde Bewegung belohnt dieser Körper seinen Menschen“, hatte Kreidler selbst nach einem Bandscheibenvorfall kürzlich bei einer Kur erfahren.

„Licht von oben hört nie auf“

Migration sei auch eine Art Gehprozess in bessere Bedingungen hinein, so Kreidler weiter. Wenn wir die vertraute Umgebung verlassen, öffnen wir uns, machen uns angreifbar und verletzlich und stellen uns auf etwas Neues ein, sagte er. „Ein jeder Lebensweg führt durch Enttäuschungen, Sorgen drücken uns, dann fällt uns Bewegung schwer, doch das Licht von oben hört nie auf, uns den Weg aufzuzeichnen. Gott lässt uns erfahren, es geht weiter“, versicherte der Weihbischof den Frauen.

Abraham ist im Alten Testament, die Urgestalt des Weges. „Ziehe fort“, hat Gott ihn aufgefordert. Sein Aufbruch war radikal, aus allem wurde er herausgerufen. Sein Glaube lässt ihn vertrauensvoll nach vorne gehen. „Glauben wie Abraham könnte man beschreiben: sich von Gott herausrufen zu lassen, Schritte gehen, die man noch nie getan hatte. Wenn du gehst, wird es letztlich gutgehen. Schritt für Schritt den Weg gehen, vieles ertragen müssen, das gehört zum Leben“, sagte Kreidler.

Den nächsten Abschnitt seines Vortrages hatte er dem Neuen Testament gewidmet. Jesus bringe Menschen auf ganz unterschiedliche Art in Bewegung, die Evangelien sind, so Kreidler, voll von diesen Geschichten. „Jesus fordert uns auf, ihm auf seinem Weg hinterherzugehen. Das Kreuz ist Beleg, dass Christsein nicht immer ein Spaziergang ist“, erklärte der Weihbischof.

Bischof zitiert den Papst

Auch der Heilige Geist erscheint in der Bibel als Bewegung. Wenn es heiße „Friede sei mit dir“, würden wir innerlich und äußerlich neu bewegt. Kreidler zitierte Papst Franziskus, der gesagt habe, der Heilige Geist dränge die Kirche, den Weg weiterzugehen, auch Frauen hätten ihre Wünsche und Vorstellungen von einem Amt in der Kirche. „Vorwärts gehen ist oft anstrengend, geistliche Menschen bewegen etwas, sie schaffen Raum für Menschen und für Gott. Vom Geist Gottes beschenkte Menschen sind bewegte Menschen“, erklärte Kreidler den Frauen, ehe er mit ihnen Gottesdienst feierte.

Mit einem Vortrag am Nachmittag von Beate Pospischil aus Lonsee zum Thema „Vitamine für die Seele“ endete der Frauenbegegnungstag.