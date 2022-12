Begegnungstag für Frauen aus der Region zum Thema „Zukunft? – Hoffnung!“

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes veranstaltet am Mittwoch, 11. Januar, in der Lindenhalle in Ehingen einen Begegnungstag für alle Frauen aus der Region. Der Referent ist Diakon Ulli Körner aus Laupheim.

Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr, der Vormittag wird mit einer Wortgottesfeier abgeschlossen. Der diesjährige Begegnungstag befasst sich mit dem Thema „Zukunft? – Hoffnung!“ Dies sind laut Veranstalter beides dynamische Begriffe. Es sei lohnend, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzten, weil sie auf unser Leben einwirken. Am Nachmittag referiert ab 14 Uhr die Präventionsabteilung der Polizei Ulm über Betrugsmaschen und Einbruchschutz.