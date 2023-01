Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Deutschen Frauenbundes veranstaltet am Mittwoch 11. Januar, in der Lindenhalle in Ehingen einen Begegnungstag für Frauen aus der Region zum Thema ist „Zukunft? - Hoffnung!“, Referent ist Diakon Ulli Körner aus Laupheim. Zukunft und Hoffnung seien dynamische Begriffe – sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen lohne sich, teilt die Landfrauenvereinigung mit.

Beginn ist um 9.30 Uhr, Einlass ab 9 Uhr. Der Vormittag wird mit einer Wortgottesfeier abgeschlossen. Am Nachmittag referiert ab 14 Uhr die Präventionsabteilung der Polizei Ulm über Betrugsmaschen und Einbruchschutz.