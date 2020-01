Beanstandete Unebenheiten der Straße sind nicht messbar

Keine messbaren Unebenheiten hat eine Überprüfung der erneuerten Ortsdurchfahrt in Frankenhofen durch eine kompetente Kommission ergeben. Dies teilte Ortsvorsteherin Jutta Uhl am Dienstag dem Ortschaftsrat mit.

Leichte Absenkungen im Straßenbelag hatte vor einiger Zeit ein Ortschaftsrat bei einer vorausgegangenen Sitzung beanstandet, daraus Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs abgeleitet und Abhilfe gefordert. Traktoren würden sich aufschaukeln und Lastzüge auf die Gegenfahrbahn ausweichen, wurde vorgebracht. Bei einer kürzlich von Fachleuten vorgenommenen Begutachtung der Bauausführung seien keine messbaren Unebenheiten festgestellt worden, sagte die Ortsvorsteherin und mahnte, die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen. Mit einem Geschwindigkeitsmessgerät beabsichtigt die Ortsverwaltung dieses Jahr zweimal kontrollieren zu lassen, wie schnell tatsächlich gefahren werde.

Im Finanzhaushalt der Stadt Ehingen stehen im laufenden Jahr für den Teilort Frankenhofen 195 000 Euro zur Verfügung, gab Ortsvorsteherin Uhl bekannt. Davon sind 170 000 Euro als Anteil der Stadt an dem zwischen Tiefenhülen und Grötzingen geplanten Radweg vorgesehen. Mit 25 000 Euro wird der im vorigen Jahr neu gestaltete Spielplatz bei der Schule finanziert.

Im Rahmen der Hochbauunterhaltung erneuert die Stadt um 18 000 Euro das Flachdach der Garage an der Schule. 2000 Euro stehen für die Fassadenausbesserung der Giebelseite des Feuerwehrhauses bereit.

Bei der Tiefbauunterhaltung steht um 25 000 Euro die Sanierung des Feldwegs Nr. 422 in Richtung Grötzingen an. Nicht erklären konnte die Ortsvorsteherin die Verwendung eines für die Reparatur von Belagschäden eingesetzten Betrags in Höhe von 20 000 Euro. Sie versprach, sich danach zu erkundigen, zumal für Straßen zusätzlich 3300 Euro ausgewiesen sind. 6400 Euro sind für Feldwege vorgesehen, 1900 Euro für öffentliche Gewässer, 1400 Euro für Grünanlagen, 1000 Euro für Deponien, 600 Euro für Kanalisation und 200 Euro für Heimatpflege. Der Musikverein erhält einen Zuschuss von 2700 Euro, der Kirchenchor 300 Euro, die Kirche für Fronleichnam und Volkstrauertag 105 Euro, die Landjugend 100 Euro und 98 Euro der Mesnerdienst. Um 900 Euro wird die Ortsverwaltung mit einem Laptop und einem Router ausgestattet.

Mit einem Geschenkkorb verabschiedete Ortsvorsteherin Jutta Uhl den bei der diesjährigen Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Frankenhofen-Tiefenhülen nicht mehr zur Wahl angetretenen bisherigen Kommandanten Peter Baier.