Beachtlicher Erfolg für Stepanenko

Jana Stepanenko, großes Talent des Tennisclubs Ehingen, hat bei der internationalen Ten-Pro Global Junior Tour in Frankreich den dritten Platz belegt. Insgesamt 278 junge Spielerinnen und Spieler aus 45 Ländern hatten in der Mouratoglou-Tennisakademie in Frankreich um die ersten drei Plätze in den Altersklassen U10 bis U16 gekämpft. Jana Stepanenko siegte im ersten Spiel der Gruppenphase gegen Jasmin Ben Ana aus Tunesien in drei Sätzen (6:4, 6:7, 10:7). Gegen Sophia Östergaard aus Dänemark setzte sie sich mit 6:2, 6:2 durch und wurde somit Gruppenerste. Im Halbfinale musste sich die TC-Spielerin ihrer Gegnerin Christina Lyutova aus Russland mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. In einem stark umkämpften Spiel um Platz drei bezwang Jana Stepanenko ihre Gegnerin Emmi Nehls aus Deutschland in drei Sätzen (7:5, 2:6, 10:6). Den ersten Platz des Turniers in dieser Altersklasse erspielte sich Rin Ito aus Japan.