Bayern München kommt als Titelverteidger

Die 22. Auflage des McDonald’s-Cup wird am Sonntag, 1. September, im Ehinger Stadion ausgetragen. Veranstalter des Jugendfußballturniers für die U15 ist die TSG Ehingen. An dem Turnier nehmen die C-Junioren bekannter Profivereine wie Bayern München, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg, SpVgg Greuther Fürth und 1. FC Heidenheim teil. Zusätzlich vertreten sind der VfL Pfullingen und der Gastgeber TSG Ehingen. Von den Teilnehmern spielen fünf Vereine in der Regionalliga, der Spielklasse der C-Jugend. 2018 gewann der FC Bayern München den Cup (das Bild entstand beim Finale gegen die Stuttgarter Kickers), Rekordsieger in Ehingen ist aber der VfB Stuttgart. Die Schwaben triumphierten bereits neunmal. Die TSG Ehingen startet als Landesstaffel-Mannschaft als Underdog in das Turnier. Die acht teilnehmenden Mannschaften sind in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen jeder einmal gegen jeden spielt. Danach kämpfen die zwei bestplatzierten jeder Gruppe in zwei Halbfinalspielen um den Finaleinzug. Die übrigen Teams spielen um die Plätze fünf bis acht. Beginn des Fußballturniers ist um 9.30 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel, das Finale findet um 17.33 Uhr statt. Die Spielzeit der einzelnen Spiele beträgt 25 Minuten.