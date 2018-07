Bauplätze: Stadt Ehingen ist am teuersten

Eisig pfeift der Wind durch das Neubaugebiet Rosengarten. Ansonsten ist es still. Auf den Baukränen liegen kleine Schneehauben, Abdeckplanen flattern im Wind. Hier wird gerade nicht gebaut, erst wenn der Schnee wieder weg ist, kommen die Handwerker zurück.

Lilli Wegert schippt vor ihrem Haus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße mit ihrer Enkelin Violetta Schnee. Die Frau mit den braunen, kurzen Locken ist froh, wenn wieder im Rosengarten gebaut wird. „Dann kommt endlich mal Leben in die Bude“, sagt sie. „Hier ist es nämlich sehr still.“ Außerdem wird dann nicht mehr der Wind so durch die Straßen fegen, wenn mehr Häuser da stehen, sagt Wegert.

Vorher wohnte die Ehingerin mit ihrer Familie in einem Hochhaus in der Allensteiner Straße. Da war natürlich mehr geboten, aber: „Hier ist es schon schöner.“ Die Idylle sorgt aber nicht immer für Begeisterung: Voriges Jahr hat ein Fuchs die beiden kleinen Häschen der Familie aus dem Garten geholt. „Da war alles voller Blut“, sagt Wegert.

Für den Rosengarten wünscht sich die Familie unbedingt ein Lebensmittelgeschäft und einen Kindergarten. „Wir müssen mit Violetta immer in die Stadt reinfahren“, sagt die Oma. Und auch für Besorgungen muss immer das Auto genommen werden. Ein Lebensmittelgeschäft und auch ein Kindergarten sind momentan nicht für den Rosengarten geplant. Das hält aber trotzdem nicht die Menschen ab, in das Neubaugebiet oberhalb Ehingens zu ziehen: Der Rosengarten ist gefragt, Bauplätze gehen weg wie warme Semmeln.

Martin Traub, Leiter der Abteilung „Bauen und Wohnen“ bei der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß, überrascht dies nicht. „Die Bauplätze in Ehingen, generell in städtischen Gebieten, sind sehr gefragt“, so der Wohnbauspezialist. Doch mit der Nachfrage steigt auch der Preis: Die Plätze im Rosengarten gehören zu den teuersten in der gesamten Region. Die Preisspanne für den Quadratmeter in Ehingen reicht von 127 bis 157 Euro. Mit am günstigsten ist Baugrund in Hausen am Bussen oder Unterwachingen. Der Quadratmeterpreis dort: rund 50 Euro.