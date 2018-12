Baumann feiert mit Senioren im Wohnpark

Der Gammertinger Bürgermeister Holger Jerg hat einen geharnischten Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post AG, Franz Appel, geschickt, in dem er sich über die mangelhaften Leistungen der Post beschwert. Anlass ist die Schließung der Postagentur in Gammertingen und die Kündigung des städtischen Postfachs. Bundesweit nimmt die Kritik an der Unzuverlässigkeit der Deutschen Post AG zu. Das hat kürzlich die Bundesnetzagentur mitgeteilt.

„Trotz ihrer weltweiten Betriebsaktivitäten und Erfolge scheint es der Deutschen Post ...