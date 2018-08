Baumann bleibt einziger OB-Kandidat

Amtsinhaber Alexander Baumann bleibt der einzige Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters in Ehingen. Am Dienstagabend um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist.

Ehingens Hauptamtsleiter Frank Hohl öffnet mit Carina Ritzler um kurz nach 18 Uhr den Briefkasten am Ehinger Rathaus. Auch zum Ende der Bewerbungsfrist sind keine Unterlagern anderer Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters eingegangen. Somit bleibt der 56-jährige Alexander Baumann der einzige Kandidat, der sich für die Wahl am 23. September zur Verfügung stellt. Wie schon vor acht Jahren, als Baumann erstmlas angetreten ist, gibt es auch in diesem Jahr keinen Gegenkandidaten für das Ehinger Stadtoberhaupt.