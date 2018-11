Baum des Jahres gepflanzt

Im Beisein von Oberbürgermeister Alexander Baumann hat der Schwäbische Albverein Ehingen am Mittwoch den Baum des Jahres 2018, eine Esskastanie, unterhalb der Gaststätte „Zum Wolfert“ gepflanzt. In Württemberg sei diese Baumart in der Nachkriegszeit abgeholzt worden, sagte der Vorsitzende Ulrich Holtz. Bis zu 30 Meter hoch könne der Baum werden. Der Albverein war mit einigen Mitgliedern zum Ort der Pflanzung gewandert. Aktuell bringt es der zwölf Jahre alte Baum auf etwa viereinhalb Meter.

Bis zu 500 Jahre alt könne er werden, erklärte Alexander Baumann. Vielleicht werde es in Ehingen irgendwann mal ein Kastanienfest geben, wagte der Oberbürgermeister einen Blick in die Zukunft. „Wir pflanzen Bäume, damit sie möglichst lang stehen und möglichst lang Freude bereiten“, betonte er. Die gepflanzte Esskastanie sei ein Mosaiksteinchen mehr für die Natur und ein weiterer Lebensraum für Kleinstlebewesen.