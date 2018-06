Bauhof-Gelände könnte Wohnungen weichen

Eigentlich hätte der Ehinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend über den Neubau einer rund 1,6 Millionen Euro teuren Werkstatthalle für den städtischen Bauhof entscheiden sollen. Doch zu dieser Entscheidung kam es nicht. Ein Antrag zur Geschäftsordnung der CDU-Fraktion führte dazu, dass der Punkt von der Tagesordnung genommen wurde.

„Wir müssen uns die Frage stellen, wie der Bauhof in unserer Stadt auch in Zukunft seine Betriebsfähigkeit erhalten kann. Das haben wir in unserer Fraktionssitzung ausführlich und intensiv diskutiert und stellen deswegen den Antrag auf Vertagung des Punktes“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel am Donnerstag zum Erstaunen vieler Stadträte anderer Fraktionen. Für Hagel und seine CDU gelte es nun zu prüfen, ob das jetzige Bauhof-Gelände Mitten in Ehingen auch für eine optimale Bauhof-Nutzung entspreche. „Der Aufgabenzuschnitt des Bauhofs wird immer größer. Deswegen hätten wir gerne geprüft, welche räumliche Ausstattung der Bauhof in zehn bis 15 Jahren benötigt“, machte Hagel als Begründung zu seinem Antrag deutlich.

Gedanken der Verwaltung im Vorfeld

Stadtrat Christian Rak (Freie) wollte von der Verwaltung indes wissen, welche Gedanken sie sich im Vorfeld gemacht habe. „Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht. Mit dieser Planung können wir den Bauhof fit für die nächsten Jahre machen. Denn die Halle, die wir bauen würden, wäre drei Mal so groß, wie die jetzige, die abgerissen werden soll“, erklärte Baumann, betonte aber: „Ich habe natürlich kein Problem damit, wenn wir die Entscheidung vertagen und eine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt treffen werden.“

Fakt ist, dass das Bauhof-Grundstück unterhalb des Lidl-Discounters an der Münsinger Straße quasi Mitten in der Stadt liegt. „Wenn wir nun wieder auf dieser Fläche investieren, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass der Bauhof dort noch Jahrzehnte bleiben wird. Wenn das von uns geforderte Gutachten aber eine andere optimale Nutzung der Fläche ergeben sollte oder deutlich macht, dass der Bauhof auf einer anderen Fläche besser aufgehoben wäre, müssten wir das dann im Gemeinderat ergebnisoffen diskutieren“, so Hagel.

