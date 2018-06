Bauern sorgen sich um Preisentwicklung

Rund 60 Landwirte aus dem Wahlbezirk 1 des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, also aus der Region rund um Munderkingen, haben sich am Mittwochabend zur jährlichen Sprengelversammlung getroffen. Hans Götz, seit 24 Jahren Kreisvorsitzender des Bauernverbands, kündigte an, sich bei der Neuwahl im Januar nicht mehr zur Wahl zu stellen. Als sein Nachfolger werde sein bisheriger dritter Stellvertreter, Ernst Buck aus Holzkirch, kandidieren, so Götz.

Für die Stellvertreter-Ämter stünden Hans Roggenkamp aus Ermelau und Helmut Bäumler aus Ballendorf zur Verfügung, so der Noch-Vorsitzende. „Ein dritter Kandidat aus Allmendingen hat sich noch nicht verbindlich geäußert“, so Götz. Einstimmig wurden Karl Österle aus Obermarchtal und Roland Butz aus Unterstadion als Vorsitzende im „Sprengel Munderkingen“ am Mittwoch in ihren Ämtern bestätigt. Ausführlich unterrichteten Hans Götz und Martin Fischer, der neue Geschäftsführer des Kreisbauernverbands, die Landwirte über aktuelle Themen aus der Agrarpolitik, dem Agrarrecht und der Sozialversicherung. „Nirgends in Europa sind die Milchpreise für die Erzeuger so niedrig wie in Deutschland“, sagte Hans Götz und der betonte, dass auch der Schweinemarkt am Boden liege. „Mehr als 58 Millionen Schlachtungen im Jahr sind einfach zu viel. Da kann der Preis nicht steigen“, sagte der Kreisvorsitzende. Das Kastrationsverbot, das ab 2019 gelten soll, macht den Schweinezüchtern Sorgen. Bei Impfungen, die den Sexualtrieb der Eber unterdrücke, sei die Verbraucherakzeptanz fraglich und bei ersten Ebermast-Projekten habe sich herausgestellt, dass die unkastrierten Tiere mit erheblichen Penisverletzungen in die Schlachthäuser kämen, sagte Götz. Möglich wäre die Kastration mit Betäubung, aber das dazu nötige Mittel sei nicht zugelassen. „Eberfleisch hat eine andere Konsistenz, mit ihm ist die Herstellung von Schwarzwälder Schinken nicht möglich“, betonte der Kreisvorsitzende. Zudem sei fraglich, ob Verbraucher den Ebergeruch des Fleisches akzeptieren würden.

Die geplante Düngeverordnung war ein weiteres Vorhaben der Agrarpolitiker, das Hans Götz am Mittwoch geißelte. „Allein der Entwurf hat 132 Seiten und wer darin liest, meint, es gehe um chinesische Dörfer“, so Götz. Dagegen bringe die neue „Hofangabeklausel“ einige Erleichterungen bei der Übergabe des Hofes, ohne dass Abzüge bei der Rente entstehen. Und wer seinen Hof länger als bis zum 65. Lebensjahr bewirtschafte, bekomme pro Jahr einen sechsprozentigen Rentenzuschlag. Von der Politik fordert der Kreisvorsitzende die „längst überfällige“ Einführung eines Biberfonds, Landesmittel für Dienste im Bereich der Tiergesundheit und eine praxisorientierte Düngeverordnung.

Kreisgeschäftsführer Martin Fischer empfahl den Landwirten, ihre Landpachtverträge schriftlich zu fixieren und dabei die Flurstücknummern der verpachteten Flächen exakt zu benennen. Im Wildschadensrecht, so Fischer, gebe es die Neuerung, dass Schäden in Maisäckern auf 80 Prozent gedeckelt seien. „Dabei gilt weiterhin, dass der Schaden innerhalb einer Woche bei der Gemeinde gemeldet werden muss“, betonte Fischer. Komme es zu keiner Einigung zwischen Landwirt und Jäger, müsse ein Wildschadensschätzer berufen und unter Umständen der Klageweg beschritten werden. „Dieses Verfahren dauert aber wesentlich länger als der Mais auf den Äckern steht“, sagte Fischer.