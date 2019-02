Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt beginnen

Michael Mouratidis, Altbierlingens Ortsvorsteher, hat am Dienstagabend im Ortschaftsrat über den aktuellen Stand zur Sanierung der Ortsdurchfahrt informiert. Mitte, spätestens Ende März beginnen die Arbeiten zum letzten der insgesamt drei Bauabschnitte. Die Wagner- wie auch die Holderstraße werden komplett saniert. In der vergangenen Woche hat es ein Treffen mit dem am Bau beteiligten Ämtern und Unternehmen gegeben.

„Erdgas Südwest aus Munderkingen hat die Anwohner bereits angeschrieben“, sagte Mouratidis. „Mein Wunsch ist, dass sich alle Betroffenen zusammensetzen.“ Es werde eine Bürgerrunde wegen der Wasser-, Gas- und Stromanschlüsse geben. Hätten genug Anwohner Interesse an der Versorgung mit Erdgas, sodass es sich für das Munderkinger Unternehmen rechne, werde Erdgas Südwest Leitungen legen. Die Arbeiten werden sich dadurch um knapp drei Wochen verlängern, erklärte der Ortsvorsteher.

Immer wieder Rohrbrüche

Das Wasserleitungsbett in beiden Straßen sei ziemlich marode. „Es gab immer wieder Rohrbrüche“, erklärt Mouratidis. Schon bald geht es nun endlich los mit der Sanierung. In dem Bauabschnitt sind Kanal, Wasser, Medienversorgung und ein komplett neuer Straßenbelag geplant. „Das Ziel ist, dass die Bauarbeiten bis Oktober 2019 fertig sind“, so der Ortsvorsteher. Die Anwohner werden während der Arbeiten an ihre Grundstücke kommen, versicherte er. Für den landwirtschaftlichen Verkehr wird es Ausweichwege geben. Und auch die Notversorgung mit Wasser werde sichergestellt.

Die Sanierung dreier Feldwege wird parallel in Angriff genommen. Es werde diesmal „nicht nur eine Flickerei“ geben, betonte der Ortsvorsteher. Das habe in der Vergangenheit nämlich dazu geführt, dass einzelne Streifen wieder weggebrochen sind. Für die Sanierung der Feldwege werden 40 000 Euro an Haushaltsmitteln verwendet. Für den Spielplatz wurden neue Spielgeräte angeschafft. „Sie werden gegen Ende April vom Bauhof platziert.“ 1600 Euro verwendet Altbierlingen in diesem Jahr für Grünflächen.

Mit dem Breitbandausbau im Ort geht es ebenfalls voran, unter anderem natürlich in der Holder- und Wagnerstraße. Außerdem wird die Straßenbeleuchtung umgerüstet.

Für die Hochwasserschutzkonzeption gibt es 25 000 Euro von der Stadt. „Das ist ein Punkt, der uns in Altbierlingen unter den Nägeln brennt“, sagte Mouratidis. Das Hochwasserrisikomanagement sei in Arbeit. „Im Herbst wird man die Planung vorstellen.“

2,1 Millionen Euro stehen dem Ort 2019 zur Verfügung. Rund eine Million Euro davon werden für den verbleibenden Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt benötigt.