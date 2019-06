Bauarbeiten in Altbierlingen sollen im September fertig sein

Mitte März 2019 haben die Sanierungsarbeiten in der Wagner- und Holderstraße in Altbierlingen begonnen. Der Ausbau der Holderstraße erfolgt auf einer Länge von rund 160 Metern von der Dorfstraße bis ans Ortsende. Die Wagnerstraße wird auf rund 65 Metern ausgebaut. Beide Straßen werden in Asphaltbauweise befestigt und mit einem Granitrand eingefasst.

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden der bestehende Kanal sowie die bestehende Wasserleitung ausgewechselt. Auch die Straßenbeleuchtung wird in beiden Straßen erneuert. Ebenso werden Breitbandmikrokabel-Leerrohre verlegt. Die Kosten liegen bei zirka 1,1 Millionen Euro. Ende September 2019 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.