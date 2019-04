Bauarbeiten für Hochwasserschutz und neue Gewerbeflächen

Die Entwicklung des Industriegebiets Berg samt der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ehrlos hat die Ehinger Stadtverwaltung am Montagabend bei einem Vor-Ort-Termin der CDU-Gemeinderatsfraktion erläutert. „Es ist die größte Maßnahme, die wir derzeit im Stadtgebiet ausführen“, sagte Rolf Schmid vom Stadtbauamt.

Im vergangenen Sommer haben die Arbeiten im Industriegebiet begonnen, mittlerweile ist schon die Erschließungsstraße erkennbar, „nur der Asphalt fehlt“, erklärte Niels Ullrich vom Planungsbüro Rapp und Schmid. Die Ehrlos, die vor dem Eingang des Industriegebiets in der Vergangenheit schnurgerade entlanglief, schlängelt sich nun in Kurven, es wurde ein Retentionsraum geschaffen. Über eineinhalb Kilometer Länge wird die Ehrlos renaturiert. Tritt die Donau über die Ufer, läuft das Wasser Richtung Ehrlos in das Rückhaltebecken. Der Stauraum soll den Pegelstand entlasten. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt des Industriegebiets betragen insgesamt rund 5,8 Millionen Euro brutto, knapp 2,5 Millionen Euro davon entfallen auf den Hochwasserschutz. Der Höllgraben wird auf ganzer Länge von 500 Metern umgelegt. „Bis auf kleine Maßnahmen sind wir komplett fertig“, so Ullrich. „Nach Ostern werden Bäume und Sträucher gepflanzt.“ 250 000 Euro werden in die Pflanzaktion investiert, auch Tothölzer werden ausgebracht. Die Gesamterschließungsfläche sei 87 Hektar groß. Im Juni soll der erste Bauabschnitt beendet sein. Dann geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter.

15 Grundstücke fürs Gewerbe sind auf der Fläche des ersten Bauabschnitts geplant. Sie erstreckt sich zwischen der Ehrlos und dem Weg Richtung Kirchbierlingen. Die Zufahrt wird über die Brücke der B465 bei Berg wie auch aus Richtung Kirchbierlingen möglich sein. Mit dem Boden sei man sehr sparsam umgegangen, erklärte Jürgen Schneider vom Stadtbauamt. „Wir haben alles verwertet, nichts auf die Deponie gebracht.“

„Wir haben eine gleichbleibende bis wachsende Nachfrage nach Gewerbeflächen“, erklärte Manuel Hagel, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion. „Uns war es wichtig, zwei Dinge in Einklang zu bringen: das Vorantreiben der gewerblichen Nutzung und den Naturschutz.“ Es habe auch Pläne gegeben, die gesamte Fläche als Überschwemmungsgebiet zu gestalten, doch das sei nicht im Sinne der Fraktion.

Sind die Arbeiten Ende Juni beendet, geht es an den Verkauf der Grundstücke und neues Gewerbe kann sich hier ansiedeln. Die Größe der Grundstücke ist noch nicht festgelegt und kann an die Bedürfnisse der Interessenten angepasst werden.